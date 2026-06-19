L'obiettivo principale del Real Madrid resta sempre Michael Olise. L'esterno francese del Bayern Monaco è stato una delle rivelazioni di questa stagione, andamento confermato anche nella prima partita del Mondiale contro il Senegal. Il club bavarese ha già detto chiaramente che non si vuole privare di uno dei suoi giocatori chiave ma Florentino Perez non si arrende e pur di avere il classe 2001 è pronto a fare follie.

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Real Madrid, tutto su Michael Olise: Florentino Perez pronto a tutto

Pertanto, pur sapendo quanto sia complicato,

Florentino

Pérez

tenterà di esaurire tutte le opzioni per ingaggiarlo.

Ilnon si arrende e continua a seguire Michael Olise . Il club di Florentinosembra non avere altro in mente se non portare l'esterno francese all'ombra del Santiago Bernabeu. Un giocatore che il presidente dei blancos vuole a tutti i costi, nonostante ilabbia già in precedenza allontanato qualsiasi proposta per il classe 2001.

Una di queste, che non ha nulla a che vedere con il denaro, fa leva più sul sentimentalismo e sulla capacità di alcuni giocatori vicini alla stella di convincerlo a cambiare squadra. Stiamo parlando di Aurelien Tchouaméni e, soprattutto, di Kylian Mbappé, suoi compagni nella Nazionale Francese. Entrambi potrebbero fungere da intermediari nei prossimi giorni per convincere il Bayern Monaco ad aprire il tavolo delle trattative e poi lo stesso Olise a spostarsi nella capitale iberica.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Michael Olise della Francia festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Sarà sicuramente estremamente difficile e non c'è alcuna garanzia che accada. Tuttavia, il Real Madrid ha già intrapreso questa "strategia", l'ultima è stata nel caso di Kylian Mbappé, dove la presenza di giocatori come Benzema, Tchouaméni e Camavinga ha giocato un ruolo significativo nel portare al Bernabeu la stella francese. Inoltre, come ricordiamo, i blancos cercano giocatori di livello per riscattare due stagioni terminate senza trofei.

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