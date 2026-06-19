Nonostante il secco rifiuto del Bayern Monaco il club di Florentino Perez continua ad avanzare per l'attaccante francese
Il Real Madrid celebra Carvajal ed Alaba: l'ultima al Bernabeu dei due difensori
L'obiettivo principale del Real Madrid resta sempre Michael Olise. L'esterno francese del Bayern Monaco è stato una delle rivelazioni di questa stagione, andamento confermato anche nella prima partita del Mondiale contro il Senegal. Il club bavarese ha già detto chiaramente che non si vuole privare di uno dei suoi giocatori chiave ma Florentino Perez non si arrende e pur di avere il classe 2001 è pronto a fare follie.
Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
Real Madrid, tutto su Michael Olise: Florentino Perez pronto a tuttoIl Real Madrid non si arrende e continua a seguire Michael Olise. Il club di Florentino Perez sembra non avere altro in mente se non portare l'esterno francese all'ombra del Santiago Bernabeu. Un giocatore che il presidente dei blancos vuole a tutti i costi, nonostante il Bayern Monaco abbia già in precedenza allontanato qualsiasi proposta per il classe 2001. Pertanto, pur sapendo quanto sia complicato, Florentino Pérez tenterà di esaurire tutte le opzioni per ingaggiarlo.
🔄 ¡Juntos de nuevo!@IbrahimaKonate_ 🤝 @TrentAA pic.twitter.com/CQGLSBZyYO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026
Una di queste, che non ha nulla a che vedere con il denaro, fa leva più sul sentimentalismo e sulla capacità di alcuni giocatori vicini alla stella di convincerlo a cambiare squadra. Stiamo parlando di Aurelien Tchouaméni e, soprattutto, di Kylian Mbappé, suoi compagni nella Nazionale Francese. Entrambi potrebbero fungere da intermediari nei prossimi giorni per convincere il Bayern Monaco ad aprire il tavolo delle trattative e poi lo stesso Olise a spostarsi nella capitale iberica.
Sarà sicuramente estremamente difficile e non c'è alcuna garanzia che accada. Tuttavia, il Real Madrid ha già intrapreso questa "strategia", l'ultima è stata nel caso di Kylian Mbappé, dove la presenza di giocatori come Benzema, Tchouaméni e Camavinga ha giocato un ruolo significativo nel portare al Bernabeu la stella francese. Inoltre, come ricordiamo, i blancos cercano giocatori di livello per riscattare due stagioni terminate senza trofei.
Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA