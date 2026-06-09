Michael Olise non vestirà la casacca del Real Madrid. O quantomeno non adesso. L'attaccante del Bayern Monaco, ieri protagonista di una tripletta contro l'Irlanda del Nord, è finito nel mirino di Florentino Perez, da poco confermato presidente del club madrileno, ma i bavaresi hanno immediatamente bloccato qualsiasi trattativa. La partenza per Madrid è, dunque, annullata.

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Bayern Monaco, bavaresi sicuri su Olise: "Non va da nessuna parte"

💙 Hier soir, Michael Olise est entré dans l’histoire des Bleus en devenant le 3ᵉ joueur à marquer au moins 3 buts dans un même match au XXIᵉ siècle ! 🙌 pic.twitter.com/A4TO2qenMB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2026

Michael Olise è già diventato uno dei nomi caldi del prossimo calciomercato. Ma solo per pochi minuti. Il, suo club attuale, ha infatti chiuso qualsiasi possibilità di cessione dell'attaccante francese sul quale si era fatto prepotentemente avanti il. Florentino Perez, fresco di conferma al ruolo di presidente del club spagnolo, ha puntato il classe 2001 per rinforzare l'organico ed era pronto a fare follie per questo ma a spegnere l'entusiasmo ci ha pensato il presidente dei bavaresi, Herbert

Durante un'intervista rilasciata al quotidiano BILD, il numero uno del Bayern ha infatti dichiarato: "Michael Olise è un giocatore del Bayern Monaco e ha un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Perez volesse farci un'offerta, cosa che finora non è avvenuta, può risparmiare la fatica". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Michael Olise della Francia festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Michael Olise è nel frattempo impegnato con la sua Francia nella preparazione al Mondiale. Intanto, ieri sera il 24 enne si è preso la scena nell'amichevole contro l'Irlanda del Nord nella quale ha realizzato una splendida tripletta. L'ultimo dei tre gol, inoltre, è stato un vero capolavoro: un paio di finte e sinistro preciso a girare che si è insaccato all'incrocio dei pali. Un motivo in più per il Bayern per confermare la volontà di non privarsi del suo gioiello.

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