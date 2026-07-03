Gli ottavi di finale del Mondiale 2026 mettono di fronte una delle principali favorite per il titolo e una delle grandi sorprese del torneo. Sabato alle ore 23:00 italiane, al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Paraguay e Francia si giocano un posto tra le migliori otto nazionali della competizione, in una sfida che oppone la solidità difensiva dell'Albirroja al talento offensivo dei Bleus.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulenza Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulenza Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Paraguay-Francia in diretta TV e streaming ufficiale

Paraguay-Francia, in programma sabato alle ore 23:00, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La sfida sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Dove vedere Paraguay-Francia Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn e su Rai1 Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn e su Raiplay Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento del Paraguay

La nazionale guidata da Gustavo Alfaro continua a essere una delle rivelazioni del torneo. L'Albirroja ha costruito il proprio cammino grazie a una straordinaria organizzazione tattica e a una fase difensiva tra le più solide della competizione.

Dopo aver conquistato la qualificazione nella fase a gironi, il Paraguay ha compiuto un'autentica impresa eliminando la Germania ai calci di rigore. La compattezza del reparto arretrato, unita allo spirito di sacrificio di tutta la squadra, ha permesso ai sudamericani di limitare una delle selezioni più offensive del Mondiale. Enciso rappresenta il principale riferimento tecnico in avanti, mentre Ávalos continua a svolgere un prezioso lavoro per far salire la squadra e creare spazi ai compagni.

ASUNCIÓN, PARAGUAY - 5 giugno 2026: Julio Enciso del Paraguay prende il pallone con la mano per battere un calcio di punizione durante l'amichevole tra Paraguay e Nicaragua allo stadio Defensores del Chaco, il 5 giugno 2026 ad Asunción, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

Il momento della Francia

Se il Paraguay è la sorpresa del torneo, la Francia è probabilmente la squadra che ha espresso il calcio più convincente fino a questo momento. I Bleus hanno superato la fase a gironi a punteggio pieno, mostrando qualità, intensità e una notevole facilità nel trovare la via della rete.

Anche nella fase a eliminazione diretta la formazione di Didier Deschamps ha confermato la propria superiorità, imponendosi con autorità sulla Svezia. Mbappé continua a essere il leader offensivo della squadra, mentre Dembélé e Olise stanno offrendo un contributo fondamentale tra gol, assist e continue giocate decisive. A rendere ancora più pericolosa la Francia è la capacità di trovare soluzioni differenti contro qualsiasi tipo di avversario, alternando attacchi centrali, ampiezza e rapide transizioni.

Cosa aspettarci dalla partita

L'incontro promette un confronto tra due filosofie completamente diverse. Il Paraguay proverà a mantenere il blocco squadra molto basso, riducendo al minimo gli spazi e cercando di sfruttare le ripartenze. La Francia, invece, avrà il controllo del possesso e proverà ad aumentare progressivamente il ritmo per aprire la difesa sudamericana.

La capacità dei Bleus di muovere rapidamente il pallone e creare superiorità numerica sugli esterni potrebbe rappresentare la chiave della partita, mentre l'Albirroja dovrà restare compatta per tutti i novanta minuti e sfruttare ogni occasione concessa dagli avversari.

PARIGI, FRANCIA - 13 novembre 2025: Bradley Barcola della Francia controlla il pallone durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia e Ucraina, disputata al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Probabili formazioni di Paraguay-Francia

Gustavodovrebbe confermare l'undici che ha eliminato lanegli ottavi, puntando ancora sul collaudatodifenderà i pali, con Cáceres,, Canale e Alonso a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio ae Cubas, affiancati sugli esterni dae Galarza. In attacco sarà ancoraad agire alle spalle di Ávalos, riferimento offensivo della nazionale sudamericana.

Didier Deschamps dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1 che ha dato ampie garanzie nelle prime quattro partite del torneo. Davanti a Maignan agiranno Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez. In mediana confermata la coppia composta da Tchouaméni e Rabiot, mentre sulla trequarti Dembélé, Olise e Barcola avranno il compito di supportare Mbappé, punto di riferimento dell'attacco francese.

Paraguay (4-4-2): Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza; Enciso, Ávalos.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PARAGUAY-FRANCIA CLICCA SU BET365.

PARAGUAY-FRANCIA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE PARAGUAY-FRANCIA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH TRA PARAGUAY-FRANCIA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI PARAGUAY-FRANCIA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE