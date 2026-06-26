La Roma deve realizzare 50-60 milioni di plusvalenze entro giugno. Soulé e Koné guidano la lista delle partenze, con il francese che attende mosse dalla Premier
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La Roma corre contro il tempo per sistemare i conti del club ed evitare conseguenze disastrose. La dirigenza capitolina necessita infatti di realizzare importanti plusvalenze, quantificabili in almeno 50-60 milioni di euro, entro la fatidica scadenza della fine di giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, due nomi spiccano su tutti gli altri per un'imminente e remunerativa partenza dal ritiro giallorosso, ovvero Matias Soulé e Manu Koné.
La cessione di questi due talenti risolverebbe istantaneamente l'enorme problema finanziario legato ai paletti economici. Inoltre, i ricavati di queste due eccellenti operazioni in uscita spazzerebbero via definitivamente il temuto rischio di incappare in pesanti sanzioni da parte della UEFA. Il direttore sportivo lavora incessantemente per chiudere queste trattative nel minor tempo possibile, vagliando con estrema attenzione le migliori offerte provenienti dai campionati esteri.
Il rebus Soulé tra Europa e tentazioni arabeLa situazione legata all'attaccante argentino richiede ancora pazienza e nervi saldi. Il talento sudamericano continua ad aspettare un eventuale affondo decisivo dai ricchi club della Premier League. In alternativa, il fantasista apprezza le sirene provenienti dalla Bundesliga, un campionato dove il Borussia Dortmund e lo Stoccarda ammirano fortemente le sue indiscusse qualità tecniche. Al momento, il fuoriclasse non considera minimamente i ricchi interessamenti provenienti dall'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane, infatti, emissari di Al Ahli e Al Ittihad hanno mosso passi concreti per capire la sua reale situazione contrattuale. Posto questo evidente stand by sull'argentino, la dirigenza giallorossa potrebbe sacrificare per primo il centrocampista francese pur di fare cassa immediatamente.
Koné rifiuta Madrid e aspetta l'assist dello Special OneIl mediano transalpino ha le idee molto chiare sul proprio futuro calcistico. Il quotidiano Il Messaggero spiega che il francese ha recentemente rifiutato la corte dell'Atletico Madrid, club spagnolo che aveva messo sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere la Roma. L'idea di Koné punta dritto al campionato inglese. Il giocatore vuole aspettare una mossa concreta dei club di Premier League interessati al suo cartellino, ovvero l'Arsenal e il Chelsea. Un incredibile assist di mercato in questo senso potrebbe arrivare direttamente da José Mourinho. Lo Special One spinge infatti con grande forza per portare al Real Madrid il talentuoso centrocampista dei Blues, Enzo Fernandez. A quel punto, il Chelsea avrebbe sia la necessità tecnica sia l'immediata disponibilità economica per provare l'affondo definitivo su Manu Koné.
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