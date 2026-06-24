Dopo appena una stagione dal suo approdo al Real Madrid, Franco Mastantuono potrebbe già vivere una nuova svolta della propria carriera. Poco minutaggio, per lui prende sempre più corpo l'ipotesi del prestito e su di lui si sono accesi i riflettori di diversi club europei: per la stampa spagnola, ci sarebbe anche l'Inter.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

L'indiscrezione: anche l'Inter su Mastantuono

Secondo quanto riportato da '', ilavrebbe manifestato un interesse concreto per il fantasista argentino, chiedendo anche informazioni direttamente al. Il club francese non sarebbe però l'unico sulle tracce del classe 2007: tra le società a monitorarlo, figurerebbe proprio l'. L'ipotesi più plausibile resta quello di un trasferimento temporaneo, utile a garantirgli maggiore spazio rispetto alla forte concorrenza presente nella rosa madridista. Cone il probabile ritorno in Spagna di, per l'argentino ci sarebbe infatti ben poco margine di manovra.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Franco Mastantuono del Real Madrid guarda durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club all'Estadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le prime difficoltà in Europa: un salto troppo grande?

Passare da un club come ilad uno come ilrappresenta una delle sfide più impegnative per qualsiasi giovane giocatore. Le aspettative, la pressione mediatica e la qualità dei compagni impongono tempi di crescita spesso più lunghi del previsto, ma allo stesso tempo meno. Mastantuono si è presentato in Europa dopo aver impressionato in Argentina con le sue qualità tecniche fuori dal comune, ma il suo primo anno nel calcio europeo ha confermato quanto sia complesso il passaggio da promessa a protagonista. Per questo motivo un'esperienza in prestito potrebbe realmente trasformarsi in un'opportunità preziosa per accumulare minutaggio e ritrovare

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365