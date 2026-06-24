Mastantuono affronta il primo bivio della sua carriera e dalla Spagna lanciano l'indiscrezione: c'è anche l'Inter sull'ex River Plate.
Dopo appena una stagione dal suo approdo al Real Madrid, Franco Mastantuono potrebbe già vivere una nuova svolta della propria carriera. Poco minutaggio, per lui prende sempre più corpo l'ipotesi del prestito e su di lui si sono accesi i riflettori di diversi club europei: per la stampa spagnola, ci sarebbe anche l'Inter.
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L'indiscrezione: anche l'Inter su MastantuonoSecondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', il Rennes avrebbe manifestato un interesse concreto per il fantasista argentino, chiedendo anche informazioni direttamente al Real Madrid. Il club francese non sarebbe però l'unico sulle tracce del classe 2007: tra le società a monitorarlo, figurerebbe proprio l'Inter. L'ipotesi più plausibile resta quello di un trasferimento temporaneo, utile a garantirgli maggiore spazio rispetto alla forte concorrenza presente nella rosa madridista. Con Brahim Diaz, Bernardo Silva e il probabile ritorno in Spagna di Nico Paz, per l'argentino ci sarebbe infatti ben poco margine di manovra.
Le prime difficoltà in Europa: un salto troppo grande?Passare da un club come il River Plate ad uno come il Real Madrid rappresenta una delle sfide più impegnative per qualsiasi giovane giocatore. Le aspettative, la pressione mediatica e la qualità dei compagni impongono tempi di crescita spesso più lunghi del previsto, ma allo stesso tempo meno pazienza. Mastantuono si è presentato in Europa dopo aver impressionato in Argentina con le sue qualità tecniche fuori dal comune, ma il suo primo anno nel calcio europeo ha confermato quanto sia complesso il passaggio da promessa a protagonista. Per questo motivo un'esperienza in prestito potrebbe realmente trasformarsi in un'opportunità preziosa per accumulare minutaggio e ritrovare fiducia.
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