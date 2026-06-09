Le dichiarazioni di Ruslan Malinovskyi sull’esperienza all’Atalanta e il lavoro con De Rossi: "Sognavamo lo Scudetto. Ringrazio De Rossi per il lavoro al Genoa"
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Dopo il passaggio a parametro zero al Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ha ripercorso, in una lunga intervista, tutte le tappe del suo percorso nel calcio italiano. Tra i tanti argomenti, il trequartista ucraino ha parlato del suo arrivo in Italia e della sua esperienza all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre che dell'ultima parentesi al Genoa di De Rossi.
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Il calciatore ucraino sulla sua esperienza in ItaliaIntervistato alla Gazzetta dello Sport, Ruslan Malinovskyi ha raccontato: "Prima dell'Italia, giocavo nella terza divisione del calcio ucraino con la terza squadra dello Shakhtar, poi andai al Sevastopol, in una città che viveva di calcio ma ora occupata dalla Russia. Le problematiche legate alla guerra? Bisognava scappare. La mia famiglia e tanti amici sono ancora lì. Dopo l'Ucraina, l'Italia per me è come una seconda casa. 6 anni e mezzo fantastici non si possono proprio dimenticare. Il futuro della carriera? Voglio giocare ancora, tra i miei obiettivi ci sono l'Europeo e perché no di nuovo la Champions League".
Successivamente, il calciatore ex Genoa ha poi ricordato il suo periodo all'Atalanta: "Ai tempi del Genk, avevo parlato con diverse persone alla Samp, ma dopo arrivò l'Atalanta. Giocare in quella Dea è stato fantastico, con giocatori grandiosi come Ilicic, Zapata, Muriel, il Papu Gomez e con un grande tecnico come Gasperini. L'idea negli spogliatoi di quel tempo era che potessimo arrivare a vincere addirittura lo scudetto". Poi, sui rumors della possibile rottura con Gasperini: "Ma no dai, era una normalissima situazione calcistica: erano arrivati nuovi giocatori, io giocavo meno e si presentò l'occasione del trasferimento al Marsiglia. Ci siamo sempre parlati, è sempre stato un rapporto perfetto".
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Q6fubOJDGX
Ruslan Malinovskyi sulla crescita al GenoaInfine, Ruslan Malinovskyi ha voluto chiudere l'intervista raccontando l'ultima parentesi al Genoa e il grande lavoro con Daniele De Rossi: "Dopo l'infortunio rimediato a Venezia e la preparazione, avevo praticamente perso un anno tra la rimozione della placca e il recupero dal problema fisico. Sentivo la necessità di minuti nelle gambe e De Rossi mi ha dato piena fiducia. Voglio ringraziarlo poiché sono cresciuto tanto grazie a lui. Sono sicuro che con De Rossi in panchina il Genoa potrà puntare in alto".
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