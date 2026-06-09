Dopo il passaggio a parametro zero al Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ha ripercorso, in una lunga intervista, tutte le tappe del suo percorso nel calcio italiano. Tra i tanti argomenti, il trequartista ucraino ha parlato del suo arrivo in Italia e della sua esperienza all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, oltre che dell'ultima parentesi al Genoa di De Rossi.

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Il calciatore ucraino sulla sua esperienza in Italia

Intervistato alla Gazzetta dello Sport,ha raccontato: "Prima dell'Italia, giocavo nella terza divisione del calcio ucraino con la terza squadra dello, poi andai al, in una città che viveva di calcio ma ora occupata dalla Russia. Le problematiche legate alla guerra? Bisognava scappare. La mia famiglia e tanti amici sono ancora lì. Dopo l'Ucraina, l'Italia per me è come una seconda casa.non si possono proprio dimenticare. Il futuro della carriera? Voglio giocare ancora, tra i miei obiettivi ci sonoe perché no di nuovo la".

VENEZIA, ITALIA - 21 SETTEMBRE: Ruslan Malinovsky del Genoa durante la partita di Serie A tra Venezia e Genoa allo Stadio Pier Luigi Penzo il 21 settembre 2024 a Venezia, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Successivamente, il calciatore ex Genoa ha poi ricordato il suo periodo all'Atalanta: "Ai tempi del Genk, avevo parlato con diverse persone alla Samp, ma dopo arrivò l'Atalanta. Giocare in quella Dea è stato fantastico, con giocatori grandiosi come Ilicic, Zapata, Muriel, il Papu Gomez e con un grande tecnico come Gasperini. L'idea negli spogliatoi di quel tempo era che potessimo arrivare a vincere addirittura lo scudetto". Poi, sui rumors della possibile rottura con Gasperini: "Ma no dai, era una normalissima situazione calcistica: erano arrivati nuovi giocatori, io giocavo meno e si presentò l'occasione del trasferimento al Marsiglia. Ci siamo sempre parlati, è sempre stato un rapporto perfetto".

Kamuoyuna Duyuru



Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/Q6fubOJDGX — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Ruslan Malinovskyi sulla crescita al Genoa

Infine,ha voluto chiudere l'intervista raccontando l'ultima parentesi ale il grande lavoro con: "Dopo l'infortunio rimediato ae la preparazione, avevo praticamente perso un anno tra la rimozione della placca e il recupero dal problema fisico. Sentivo la necessità di minuti nelle gambe emi ha dato piena fiducia. Voglio ringraziarlo poiché sono cresciuto tanto grazie a lui. Sono sicuro che con De Rossi in panchina ilpotrà puntare in alto".

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