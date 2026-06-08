La Scozia annulla, all'ultimo minuto, l'ultima amichevole prima del Mondiale, prevista contro la Norvegia. Il tecnico dei norvogesi, Stale Solbakken, non ha nascosto la sua irritazione: "È una mancanza di professionalità. Non si gestiscono così situazioni del genere".

Emergenza infortuni: la Scozia annulla l'amichevole con la Norvegia

È finita 1-1 l’amichevole tra Norvegia e Marocco nel New Jersey, l’ultima partita di preparazione per entrambe le Nazionali a pochi giorni dall’inizio del Mondiale.



Vantaggio degli africani firmato Brahim Díaz e successivo pareggio di Odegaard, ma il dato più incredibile… pic.twitter.com/CEr5gDAxhu — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 8, 2026

Solbakken non ci sta e non crede agli infortuni

Non nasconde la sua rabbia, Stale Solbakken , in conferenza stampa davanti ai giornalisti, commentando l'annullamento senza preavviso di una amichevole tra la sua squadra e la Scozia. La cancellazione dell'appuntamento pare sia dovuta ad una improvvisa emergenza infortuni. Solbakken, in particolare, lamenta il fatto che l'allenatore degli scozzesi,, non lo abbia chiamato personalmente: "È una mancanza di professionalità il fatto che il selezionatore scozzese non mi abbia chiamato direttamente. Hanno invece contattato il nostro team manager quando l’allenamento era già terminato. Non è così che si gestiscono situazioni del genere", ha dichiarato. Questa partita era stata pensata per dare modo ai giocatori non titolari delle due formazioni di giocare e mettere del tempo nelle gambe, in vista del torneo e lascia gli scandinavi senza la possibilità di testare diversi elementi in una importante occasione di rodaggio.L'allenatore degli scandinavi, inoltre, non crede che questa misteriosa emergenza infortuni sia reale: "Fatico a credere che tutti questi problemi fisici siano arrivati all’ultimo allenamento. Cinque o sei infortuni insieme mi sembrano difficili da giustificare. È deludente, ma dobbiamo adattarci".

Gli scandinavi, comunque, sono in buona forma. Arriverranno al loro esordio nella Coppa del Mondo con ottimi segnali. Finora, infatti, la vittoria con i vicini della Svezia e un pareggio con il Marocco confermano il buono stato di forma della rosa e degli uomini più attesi. La Norvegia del bomber Haaland si presenta al Mondiale con grandi ambizioni: esordirà il 16 giugno contro l’Iraq, prima delle sfide con Senegal e Francia.