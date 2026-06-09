Dopo sei stagioni in Arabia Saudita, Franck Kessié vuole tornare in Italia e la Juventus potrebbe essere la sua destinazione. Un nome che torna prepotentemente di moda in casa bianconera, con Luciano Spalletti che cerca un profilo con le caratteristiche dell'ivoriano ex Milan.

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La priorità al ritorno in Italia

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Un passato glorioso al Milan

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport',ha deciso di mettere in stand-by il rinnovo con l', club che gli ha proposto un nuovo contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, che il centrocampista ivoriano ha però deciso di non accettare: la sua priorità è infatti quella di rientrare in. A 29 anni, Kessié è disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di tornare a calcare i campi della Serie A e lalo segue da tempo. Nei prossimi giorni la società bianconera potrebbe approfondire concretamente questa pista, con l'occhio anche ad eventuali altri club interessati.Chi ha frequentato San Siro tra il 2017 e il 2022 ricorda molto bene il centrocampista ivoriano, soprannominato come 'Il Presidente', nonché come uno dei pilastri dellorossonero del: box to box, forte e possente, inserimenti e anche tanto fiuto del gol. Nel 2021,ha infatti chiuso la sua stagione in Serie A conassist in, tutt'ora il suo record realizzativo in carriera. Caratteristiche che sembrano calzare a pennello con con la filosofia di Luciano Spalletti e della sua, alla ricerca di un mediano fisico e capace di coprire il campo, ma anche con gol nelle gambe, oltre che un profilo di assoluta esperienza internazionale tra, seppur per una sola stagione, disputando ugualmente oltre 40 partite.

EMPOLI, ITALIA - 22 DICEMBRE 2021: Franck Kessie del Milan esulta al gol segnato nella gara di Serie A tra Empoli e Milan allo Stadio Carlo Castellani. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Le sue stagioni in Arabia

Dal suo arrivo all'nel 2023,ha disputatosegnandoe mettendo a referto, confermando numeri più che discreti per quello che è il suo ruolo di centrocampista. Nella stagione corrente, ha terminato invece conin 41 presenze.

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