Franck Kessié non vuole rinnovare con l'Al Ahli e per lui spunta di nuovo l'Italia: la Juventus si piazza in lista
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Dopo sei stagioni in Arabia Saudita, Franck Kessié vuole tornare in Italia e la Juventus potrebbe essere la sua destinazione. Un nome che torna prepotentemente di moda in casa bianconera, con Luciano Spalletti che cerca un profilo con le caratteristiche dell'ivoriano ex Milan.
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La priorità al ritorno in ItaliaSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', Kessié ha deciso di mettere in stand-by il rinnovo con l'Al Ahli, club che gli ha proposto un nuovo contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, che il centrocampista ivoriano ha però deciso di non accettare: la sua priorità è infatti quella di rientrare in Italia. A 29 anni, Kessié è disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di tornare a calcare i campi della Serie A e la Juventus lo segue da tempo. Nei prossimi giorni la società bianconera potrebbe approfondire concretamente questa pista, con l'occhio anche ad eventuali altri club interessati.
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Un passato glorioso al MilanChi ha frequentato San Siro tra il 2017 e il 2022 ricorda molto bene il centrocampista ivoriano, soprannominato come 'Il Presidente', nonché come uno dei pilastri dello Scudetto rossonero del 2022: box to box, forte e possente, inserimenti e anche tanto fiuto del gol. Nel 2021, Kessié ha infatti chiuso la sua stagione in Serie A con 14 gol e 4 assist in 47 partite, tutt'ora il suo record realizzativo in carriera. Caratteristiche che sembrano calzare a pennello con con la filosofia di Luciano Spalletti e della sua Juventus, alla ricerca di un mediano fisico e capace di coprire il campo, ma anche con gol nelle gambe, oltre che un profilo di assoluta esperienza internazionale tra Milan e Barcellona, seppur per una sola stagione, disputando ugualmente oltre 40 partite.
Le sue stagioni in ArabiaDal suo arrivo all'Al Ahli nel 2023, Franck Kessié ha disputato 119 partite segnando 26 gol e mettendo a referto 14 assist, confermando numeri più che discreti per quello che è il suo ruolo di centrocampista. Nella stagione corrente, ha terminato invece con 12 gol e 5 assist in 41 presenze.
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