Franck Kessié non vuole rinnovare con l'Al Ahli e per lui spunta di nuovo l'Italia: la Juventus si piazza in lista

Alex Bianchi
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro League

Shock in Arabia, Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti: bastonate tra sceicchi e tifosi

Dopo sei stagioni in Arabia Saudita, Franck Kessié vuole tornare in Italia e la Juventus potrebbe essere la sua destinazione. Un nome che torna prepotentemente di moda in casa bianconera, con Luciano Spalletti che cerca un profilo con le caratteristiche dell'ivoriano ex Milan.

Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro League

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La priorità al ritorno in Italia

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Kessié ha deciso di mettere in stand-by il rinnovo con l'Al Ahli, club che gli ha proposto un nuovo contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, che il centrocampista ivoriano ha però deciso di non accettare: la sua priorità è infatti quella di rientrare in Italia. A 29 anni, Kessié è disposto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di tornare a calcare i campi della Serie A e la Juventus lo segue da tempo. Nei prossimi giorni la società bianconera potrebbe approfondire concretamente questa pista, con l'occhio anche ad eventuali altri club interessati.
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Un passato glorioso al Milan

Chi ha frequentato San Siro tra il 2017 e il 2022 ricorda molto bene il centrocampista ivoriano, soprannominato come 'Il Presidente', nonché come uno dei pilastri dello Scudetto rossonero del 2022: box to box, forte e possente, inserimenti e anche tanto fiuto del gol. Nel 2021, Kessié ha infatti chiuso la sua stagione in Serie A con 14 gol e 4 assist in 47 partite, tutt'ora il suo record realizzativo in carriera. Caratteristiche che sembrano calzare a pennello con con la filosofia di Luciano Spalletti e della sua Juventus, alla ricerca di un mediano fisico e capace di coprire il campo, ma anche con gol nelle gambe, oltre che un profilo di assoluta esperienza internazionale tra Milan e Barcellona, seppur per una sola stagione, disputando ugualmente oltre 40 partite.

Empoli FC v AC Milan - Serie A
EMPOLI, ITALIA - 22 DICEMBRE 2021: Franck Kessie del Milan esulta al gol segnato nella gara di Serie A tra Empoli e Milan allo Stadio Carlo Castellani. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Le sue stagioni in Arabia

Dal suo arrivo all'Al Ahli nel 2023, Franck Kessié ha disputato 119 partite segnando 26 gol e mettendo a referto 14 assist, confermando numeri più che discreti per quello che è il suo ruolo di centrocampista. Nella stagione corrente, ha terminato invece con 12 gol e 5 assist in 41 presenze.

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