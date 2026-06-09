La ricerca del nuovo allenatore del Milan sembra vicina alla fine ed il favorito è Oliver Glasner. Dopo aver salutato il Crystal Palace vincendo tre titoli nel giro di un anno, infatti, l'austriaco sta cercando una nuova esperienza. Il suo nome è finito nella lista degli obiettivi del Diavolo e, dopo un meeting di sei ore e diversi contatti, adesso il suo arrivo in Italia sembra essere vicino. Nonostante le alternative che rispondono ai nomi di Pochettino e Jaissle, adesso Glasner è in pole e sono emersi dei dettagli sul contratto.

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