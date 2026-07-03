Sono ore decisive per il futuro di Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Cagliari è sempre più vicino all'Atalanta. Che punta a chiudere l'operazione già nelle prossime ore per consegnare a Maurizio Sarri uno dei rinforzi richiesti per il nuovo centrocampo nerazzurro.

La trattativa ai dettagli, Sarri aspetta Gaetano a Bergamo

Il classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, è infatti uno dei profili individuati dal nuovo allenatore dell'Atalanta per dare qualità e imprevedibilità alla mediana. Sarri apprezza da tempo le caratteristiche tecniche di Gaetano, considerandolo un giocatore capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo e di garantire inserimenti, fantasia e visione di gioco.

La trattativa tra Atalanta e Cagliari è entrata nella fase decisiva. Il club bergamasco avrebbe messo sul tavolo un'offerta da circa 11 milioni di euro, alla quale si aggiungerebbero alcuni bonus legati a rendimento e risultati. Una proposta che punta ad avvicinarsi alla valutazione fissata dal club rossoblù, che continua a chiedere una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli e ridurre la distanza economica. La sensazione è che l'accordo possa essere trovato in tempi brevi, con l'Atalanta intenzionata a chiudere l'affare già entro la giornata.

Gaetano-@Atalanta_BC, si conta di chiudere già in giornata@SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

L'eventuale arrivo di Gaetano è strettamente legato alla partenza di Ederson, destinato a lasciare Bergamo. Il centrocampista brasiliano, attualmente impegnato al Mondiale per Club, è infatti sempre più vicino al trasferimento al Manchester United, operazione che consentirà all'Atalanta di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.

Per Gaetano si tratterebbe di un nuovo salto di qualità dopo l'esperienza al Cagliari. Arrivato in Sardegna dopo aver lasciato il Napoli. Il centrocampista ha dimostrato di poter essere protagonista in Serie A, attirando nuovamente l'attenzione di una squadra che punta stabilmente alle posizioni di vertice del campionato e alle competizioni europee. Le prossime ore saranno quindi decisive. L'Atalanta vuole accelerare e regalare a Sarri uno dei primi colpi del suo nuovo corso. Mentre il Cagliari valuta gli ultimi dettagli economici dell'operazione. Se non ci saranno sorprese, Gianluca Gaetano potrebbe presto salutare la Sardegna e iniziare una nuova avventura in nerazzurro, diventando uno dei volti del nuovo centrocampo atalantino.