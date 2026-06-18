Il Cagliari è riuscito a salvarsi meritatamente dopo una bella stagione ricca di successi e vittorie a sorpresa, tutto grazie anche al contributo del numero 10 Gianluca Gaetano. Il centrocampista, inizialmente utilizzato in un ruolo più avanzato, dopo l'arrivo di Fabio Pisacane è stato spostato in una posizione più arretrata riuscendo a trovare finalmente a trovare la propria dimensione. Nell'ultima stagione ha collezionato in totale 35 presenze, 3 gol e 4 assist confermandosi centrale nel progetto rossoblù, attirando l'attenzione di diverse squadre italiane tra cui l'Atalanta di Maurizio Sarri.

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Atalanta-Gaetano: le ultime notizie sul possibile trasferimento

Secondo quanto riportato dal giornalista, l'operazione per portare Gianluca Gaetano all'Atalanta si è particolarmente accesa nelle ultime ore, con il Cagliari che avrebbe ricevuto un'offerta dapiùper l'acquisto del centrocampista reduce da ottime stagioni in terra sarda.

CAGLIARI, ITALIA - 7 DICEMBRE: Gianluca Gaetano del Cagliari festeggia il suo gol dell'1-0 durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e AS Roma allo Stadio Sant'Elia il 7 dicembre 2025 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

L’appuntamento tra i dirigenti di entrambe le parti ha offerto riscontri positivi, evidenziando la disponibilità del Cagliari alla cessione. Nonostante la centralità tattica dell’atleta, che nell’ultimo campionato ha modificato la propria posizione arretrando come regista, il presidente Tommaso Giulini davanti a un’offerta totale da 15 milioni di euro ha scelto di non opporsi. Un addio pesante sotto il profilo tecnico, ma che assicura una plusvalenza fondamentale per sostenere i prossimi acquisti della squadra sarda. Da parte del calciatore si registra un gradimento assoluto e i club e l'entourage lavorano ora in piena sintonia per cercare di definire l'affare.

Come riportato da Sky Sport però il Cagliari non rimane fermo e, in attesa dell'accordo tra le parti, definirà oggi l'acquisto del giovane centrocampista inglese Demi Akarakiri, proveniente dalla formazione under-18 dell'Everton. Il calciatore, classe 2007, è stato etichettato in patria come "il nuovo Pogba" per via delle sue caratteristiche fisiche e tecniche che ricordano molto il prime del campione francese, confermando il piano della società sarda di puntare molto su giovani e interessanti profili internazionali.