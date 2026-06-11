Tra squadre che cambiano allenatore e chi non ce l'ha ancora c'è il Cagliari che, invece, decide di puntare ancora su Fabio Pisacane. Nelle ultime ore, infatti, il club proveniente dalla Sardegna ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato il suo contratto. Il tecnico, quindi, sta per affrontare la sua seconda stagione in qualità di tecnico di una squadra professionistica.

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Pisacane ha rinnovato il contratto col Cagliari: il comunicato ufficiale

Dopo la buonissima prima stagione da allenatore di una squadra professionistica, Pisacane ha ottenuto un meritato rinnovo sulla panchina rossoblù. Il tecnico nonché ex difensore della squadra sarda ha ottenuto la salvezza alla penultima giornata di. Il suo Cagliari ha concluso la stagione da poco conclusa battendoil Milan dia San Siro. Pisacane ha rinnovato il contratto fino aled è stata inserita anche l'opzione che permette di prolungarlo per un altro anno. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del Casteddu:

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, allenatore della Prima squadra rossoblù, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del Club per un’ulteriore stagione.

Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore, e consolidato negli anni fino a diventare una storia professionale e umana indissolubilmente legata ai colori rossoblù e alla città che ha scelto come casa".

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"La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d’esordio positiva, chiusa con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Club: il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi. La salvezza conquistata con anticipo, le prestigiose vittorie ottenute e la crescita di numerosi giovani rappresentano un’annata che ha posto solide basi per il futuro".

Milano, Italia - 24 maggio 2026: Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, urla durante la partita di Serie A tra Milan e Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

"Arrivato sulla panchina della Prima squadra nell’estate del 2025, Pisacane ha confermato sul campo ciò che gli aveva permesso di conquistare la fiducia del Club: competenza, leadership e cultura del lavoro. Il rinnovo sino al 2028 conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori".

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