Tom Brady a San Siro: abbraccio con Ibrahimovic e maglia con il suo nome

Il Milan è ancora senza guida tecnica. Dopo 16 giorni dalla sfida casalinga persa con il Cagliari che ha decretato l'uscita di scena dalla top four del campionato di Serie A, i rossoneri non hanno sciolto le riserve sul proprio allenatore. Intanto, però, viene stilato nei dettagli il calendario degli incontri prestagionali.

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I tifosi si sarebbero attesi probabilmente delle tempistiche più ristrette. Gli esoneri in massa del management - eccezion fatta per- e dell'allenatore Massimiliano Allegri l'indomani della gara con il Cagliari lasciavano presagire una visione chiara e una certa lungimiranza. Il Milan, al contrario, s'è rivelato molto attendista e rimane, ad oggi, l'unica top squadra del campionato che non conosce chi l'allenerà nella stagione 26-27. L'ex fuoriclasse svedese, per la cronaca, è in America in vista dell'imminente Mondiale.

MILANO, ITALIA - 13 AGOSTO: Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale dell'AC Milan durante la partita del Trofeo Berlusconi tra AC Milan e Monza il 13 agosto 2024 a Milano, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)

Al netto delle indiscrezioni su Ralf Rangnick quale futuro direttore tecnico e di Glasner allenatore, mancano ancora accordi formali e definiti. I tifosi, intanto, possono consolarsi con il calendario delle amichevoli estive diramato dal club in giornata. Definita la data dell'inizio del ritiro, il 13 luglio, occorreva scandire le avversarie degli incontri di preparazione alla prossima annata sportiva, oltre ai luoghi ove essi si disputeranno.

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Il 25 luglio il Milan sarà in Scozia venendo ospitata dal. A una decina di giorni di distanza, il successivo 5 agosto, giocherà in Australia ilcon i rivali nerazzurri di Chivu, freschi campioni d'Italia. Infine, nel tour internazionale dei milanisti si ritrovano. Con i londinesi, appuntamento fissato per l'8 agosto in Indonesia, mentre per la sfida con i Red Devils occorrerà attendere il 15 agosto. Teatro di quest'ultima amichevole sarà la Polonia. In Serie A, invece, l'esordio avverrà all'Olimpico Grande Torino contro i granata.

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