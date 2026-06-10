Il Milan, ancora senza una guida tecnica e - almeno - un dirigente a cui affidare il mercato estivo, ha stabilito avversarie e luoghi per le sue amichevoli.
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Il Milan è ancora senza guida tecnica. Dopo 16 giorni dalla sfida casalinga persa con il Cagliari che ha decretato l'uscita di scena dalla top four del campionato di Serie A, i rossoneri non hanno sciolto le riserve sul proprio allenatore. Intanto, però, viene stilato nei dettagli il calendario degli incontri prestagionali.
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Milan, in estate si gioca: amichevoli con Inter, Chelsea e UnitedI tifosi si sarebbero attesi probabilmente delle tempistiche più ristrette. Gli esoneri in massa del management - eccezion fatta per Ibrahimovic - e dell'allenatore Massimiliano Allegri l'indomani della gara con il Cagliari lasciavano presagire una visione chiara e una certa lungimiranza. Il Milan, al contrario, s'è rivelato molto attendista e rimane, ad oggi, l'unica top squadra del campionato che non conosce chi l'allenerà nella stagione 26-27. L'ex fuoriclasse svedese, per la cronaca, è in America in vista dell'imminente Mondiale.
Al netto delle indiscrezioni su Ralf Rangnick quale futuro direttore tecnico e di Glasner allenatore, mancano ancora accordi formali e definiti. I tifosi, intanto, possono consolarsi con il calendario delle amichevoli estive diramato dal club in giornata. Definita la data dell'inizio del ritiro, il 13 luglio, occorreva scandire le avversarie degli incontri di preparazione alla prossima annata sportiva, oltre ai luoghi ove essi si disputeranno.
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