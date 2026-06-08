La notizia era nell'aria e adesso è anche ufficiale: Pietro Accardi è il nuovo direttore sportivo del club sardo. Uomo d'esperienza scelto dal presidente Giulini, dopo oltre 10 anni alla guida dell'Empoli e una parentesi alla Sampdoria.

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Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la nomina come nuovo Direttore Sportivo del Club di Pietro Accardi, che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2029.

Nato a Palermo, 43 anni, da calciatore ha totalizzato oltre 250 presenze tra i professionisti con le maglie di Marsala, Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Qui, dopo il ritiro, ha cominciato la sua carriera dirigenziale: inizialmente come Team Manager, poi nel 2016 – ad appena 34 anni – in qualità di Direttore Sportivo, ruolo che ricoprirà sino all’estate 2024.

EMPOLI, ITALY - 3 SETTEMBRE: Pietro Accardi dell'Empoli FC durante la partita di Serie A TIM tra Empoli FC e Juventus allo Stadio Carlo Castellani il 3 settembre 2023 a Empoli, Italia. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Tra i principali artefici dei risultati ottenuti dai toscani, che in quelle stagioni conquistano due promozioni in A e tre salvezze nella massima serie, Accardi mette subito in evidenza le sue capacità manageriali: il suo lavoro è prezioso sia nella gestione che nella costruzione della rosa, abile nello scoprire il talento e trovare i profili più adatti per il gruppo, sia a livello calcistico che umano, così da valorizzare appieno il loro potenziale. Nella stagione 2024/25 ha svolto l’incarico di Direttore tecnico della Sampdoria.

Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con staff e squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità.

Benvenuto in Sardegna e buon lavoro, Direttore!"

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Cosa porta Accardi al Cagliari

Dopo un'onesta carriera da calciatore traed, è proprio dal club toscano cheinizia una nuova vita, prima come team manager e poi come direttore sportivo. Sono 10 gli anni passati a Empoli, con due promozioni in Serie A e la scoperta di calciatori comeche hanno fruttato al piccolo club svariati milioni di euro. La scelta delva proprio in questa direzione: scovare potenziali talenti, valorizzarli e rivenderli a peso d'oro. L'accoppiatadeve, ovviamente, essere oliata ma promette grandi cose.

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