Reduce dalla dolorosa eliminazione nella semifinale del playoff, poi vinto dal Monza, il Palermo è nuovamente costretto a riprovarci. I rosanero hanno l'obiettivo chiaro: tornare in Serie A. Dopo esserci andati vicino nella stagione appena conclusa, la squadra di Filippo Inzaghi si ritroverà il prossimo luglio per la preparazione estiva e con tutta l'intenzione di raggiungere il tanto atteso ritorno in massima serie. Nel frattempo, Al Mubarak, presidente del Manchester City, ha fatto il punto della stagione appena conclusa.

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Palermo, Al Mubarak non ha dubbi: "Palermo deve stare tra le big della Serie A. Faremo di tutto"

L'ultima foto in campo di questa stagione 📸

Adesso è tempo di prendere la rincorsa.

Ci rivediamo il 10 luglio per iniziare una nuova storia 🩷🖤 pic.twitter.com/iHOnJkVqFZ — Palermo F.C. (@Palermofficial) May 29, 2026

Il Palermo è chiamato a smaltire prima possibile la grande delusione per la sconfitta nella semifinale del playoff e ripartire subito per tornare in Serie A. Il KO contro ilha suscitato grande delusione tra la tifoseria rosanero, con tanto di lacrime di Filippo, ma ora bisogna provare a dimenticare quello che è successo. Nel frattempo, Khaldoon, presidente del, ha rilasciato una lunga intervista sui canali social del club inglese, dove ha parlato anche dell'andamento dei siciliani nella stagione appena conclusa.

L'obiettivo del massimo dirigente dei Citizens è chiarissimo: "Riportare il Palermo in serie A. Faremo tutto il possibile per sostenere il club e aiutarlo a raggiungere il traguardo che merita". Sono ormai 10 anni che i rosanero mancano nella massima serie. Un periodo di tempo troppo lungo, soprattutto per un club che, come ha dichiarato Al Mubarak, merita di stare tra i grandi.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 31 MARZO: Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, e l'amministratore delegato Ferran Soriano osservano la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal FC all'Etihad Stadium il 31 marzo 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images) (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

"Palermo deve stare tra le squadre della serie A. Questa è la sua dimensione naturale”. Parole che confermano la volontà del City Group di continuare a investire nel progetto rosanero con l’obiettivo di centrare la tanto agognata promozione nella massima serie.

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