Il Palermo ha rinunciato da pochi giorni alla possibilità di tornare in Serie A. Il quarto posto in Serie B ha garantito il playoff dove i rosanero si sono fermati nel confronto acceso col Catanzaro. Al netto del risultato di campo, c'è una buona notizia proveniente dall'accordo di politica calcistica trovato tra Palermo e Regione Sicilia.

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Palermo: pronti 60 mln dalla Regione Sicilia per il 'Barbera'

Un massicciocoinvolgerà lo stadio Renzo Barbera del Palermo. In ragione degliche l'Italia, assieme alla Turchia, conta di ospitare; il club rosanero e la Regione Sicilia sono pronti a impegnarsi fino in fondo per garantire manutenzione e una struttura credibile. L'area circostante lo stadio, tra l'altro, è immersa in un più ampio processo di rifacimento che costerà fino atotali. Almeno 150 di essi sarà versata dal Palermo.

PALERMO, ITALIA - 01 MAGGIO: I tifosi del Palermo mostrano il loro sostegno durante la partita di Serie B tra Palermo FC e US Catanzaro allo Stadio Renzo Barbera il 01 maggio 2026 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio Puglia/Getty Images)

Renato Schifani, presidente della Giunta Regionale della Sicilia, ha espresso ottimismo sugli imminenti lavori del Barbera: "Palermo ha il diritto e il dovere di avere un grande stadio, uno stadio ristrutturato, all’avanguardia e noi, come governo, abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo stanziato ben 60 milioni di euro che contribuiranno a fare in modo che questi lavori si possano realizzare".

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Proseguendo: "Credo che sia un atto dovuto e di amore nei confronti della città che merita questo e altro, in particolar modo per gli sforzi sportivi di questo campionato e in vista di quello in cui aspiriamo di tornare in Serie A.". Per il momento, ricordiamo, soltanto l'Allianz Stadium di Torino avrebbe ogni requisito necessario per garantire la disputa della rassegna continentale. Oltre alla casa della Juventus, però, serviranno diversi altri stadi, se l'Italia non vorrà vedersi sottratta il titolo di Paese co-ospitante della competizione.

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