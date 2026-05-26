Il "Renzo Barbera" di Palermo potrebbe rientrare tra quelli utili per ospitare gli Europei nel 2032. Perché ciò accada occorre un rinnovamento della struttura.
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Il Palermo ha rinunciato da pochi giorni alla possibilità di tornare in Serie A. Il quarto posto in Serie B ha garantito il playoff dove i rosanero si sono fermati nel confronto acceso col Catanzaro. Al netto del risultato di campo, c'è una buona notizia proveniente dall'accordo di politica calcistica trovato tra Palermo e Regione Sicilia.
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Palermo: pronti 60 mln dalla Regione Sicilia per il 'Barbera'Un massiccio investimento coinvolgerà lo stadio Renzo Barbera del Palermo. In ragione degli Europei che l'Italia, assieme alla Turchia, conta di ospitare; il club rosanero e la Regione Sicilia sono pronti a impegnarsi fino in fondo per garantire manutenzione e una struttura credibile. L'area circostante lo stadio, tra l'altro, è immersa in un più ampio processo di rifacimento che costerà fino a 300 milioni di euro totali. Almeno 150 di essi sarà versata dal Palermo.
Renato Schifani, presidente della Giunta Regionale della Sicilia, ha espresso ottimismo sugli imminenti lavori del Barbera: "Palermo ha il diritto e il dovere di avere un grande stadio, uno stadio ristrutturato, all’avanguardia e noi, come governo, abbiamo fatto la nostra parte. Abbiamo stanziato ben 60 milioni di euro che contribuiranno a fare in modo che questi lavori si possano realizzare".
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