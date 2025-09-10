L'iconico numero sarebbe dovuto andare a Thiago Almada ma, a causa della sua assenza last minute, il classe 2007 ha avuto questo privilegio con le belle parole del ct Scaloni

Jacopo del Monaco 10 settembre - 10:50

Per la prima volta nella sua carriera, Franco Mastantuono ha indossato la maglia numero 10 dell'Argentina. Viste le assenze di Lionel Messi, legittimo proprietario del numero, e di Thiago Almada, che avrebbe dovuto averlo, il classe 2007 ha avuto quest'onore. Il giocatore del Real Madrid ha indossato il 10 questa notte, in occasione della partita persa 1-0 contro l'Ecuador.

Argentina, Mastantuono con la 10. Scaloni: "Ha personalità" — Non capita tutti i giorni di poter indossare un numero di maglia iconico come il 10, soprattutto se è quello dell'Argentina. La maglia con cui Diego Armando Maradona ha vinto il Mondiale nel 1986 e ha scritto la storia del calcio, in quest'ultimi anni ha avuto come proprietario Messi. La Pulga ha indossato per la prima volta quel numero nel 2009 contro il Venezuela e, da quel momento, è sempre stato suo tranne quelle poche volte in cui non ha giocato con l'Albiceleste: tra i vari giocatori che hanno sostituito l'ex Barcellona ci sono Aguero, Di Maria, Dybala, Lamela e Pastore. Con la 10 dell'Argentina sulla schiena, Messi ha vinto il Mondiale in Qatar 3 anni fa, due volte la Copa America e la Finalissima nel 2022 contro l'Italia, allora allenata da Roberto Mancini.

Questa notte, la maglia numero 10 dell'Albiceleste ha avuto per la prima volta un nuovo e soprattutto giovane proprietario. Con l'assenza di Messi, che ha deciso di lasciare la Nazionale, il numero sarebbe dovuto andare ad Almada. A causa di un problema fisico di quest'ultimo, però, l'onore di indossare la 10 è passato a Mastantuono, che stanotte ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 62. Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato della scelta di dare l'iconico numero al classe 2007 e della sua prestazione: "Doveva indossarlo Thiago, ma non poteva giocare e l'abbiamo dato a Franco. Ha personalità ed è entrato bene in partita. Gli piace giocare col pallone e riceverlo, anche se al suo ingresso l'Ecuador concedeva poco spazio. La cosa importante è che lui ci prova sempre e ha avuto modo di giocare un'altra partita con la Nazionale".