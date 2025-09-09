El Fideo ha lodato il grande lavoro svolto dal tecnico dell'Albiceleste, protagonista di numeri pazzeschi sulla panchina biancoceleste ma soprattutto dei successi ottenuti negli ultimi anni.

Mattia Celio Redattore 9 settembre - 16:57

Nonostante non faccia più parte della Nazionale da ormai un anno, Angel Di Maria continua a seguire la sua Argentina e se l'Albiceleste ha accumulato una serie di successi negli ultimi anni il merito non lo si può attribuire se non a Lionel Scaloni. Arrivato sotto una pioggia di dubbi e critiche, l'ex difensore del Deportivo La Coruna ha zittito qualsiasi critico a suon di vittorie e trofei. Proprio El Fideo ha rilasciato parole di elogio verso il tecnico dei biancocelesti.

L'Argentina e il legame con Angel Di Maria — Questa sera l'Argentina scenderà in campo contro l'Ecuador nell'ultima partite del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Una sfida che vale solo per i numeri in casa Albiceleste dato che Messi e compagni hanno ottenuto il pass per il Mondiale già lo scorso marzo. La situazione in classifica, inoltre, vede i biancocelesti saldamente in testa con ben 10 punti di vantaggio sul Brasile secondo, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Un'Argentina che continua a racimolare record, vittorie e, soprattutto, trofei. Protagonista di queste annate d'oro per i biancocelesti è senza dubbio il tecnico Lionel Scaloni. Da quando siede sulla panchina dei sudamericani, l'ex Lazio ha conquistato un Mondiale, 2 Coppe America e la Finalissima Intercontinentale. Anche il suo score parla chiaro: in 88 volte sulla panchina argentina ha raccolto 62 successi, 18 pareggi e solo 8 ko. Numeri semplicemente stratosferici.

Di Maria loda il lavoro di Scaloni: "Merita tutto questo" — Proprio sul tecnico dell'Albiceleste si è espresso un ex suo pupillo, ovvero Angel Di Maria. L'attuale giocatore del Rosario Central, in un'intervista rilasciata a TyC Sports, non ha potuto fare altro che elogiare il lavoro svolto dal classe '78: "Dovremmo dargli un contratto a vita. Tutto quello che ha realizzato, quello che sta facendo con la nazionale, non solo i titoli, ma il numero di giocatori che sta portando" ha dichiarato El Fideo.

L'allenatore 47enne, va sottolineato, ha un contratto fino a dicembre 2026, ma ha già ammesso di voler proseguire, confermando i buoni rapporti con il presidente della federazione argentina, Claudio Tapia: "È una persona che amo moltissimo. Se lo merita. Ha fatto tutto il possibile per portare la squadra dov'è oggi. Merita di restare ancora per molti anni", ha aggiunto. Angel Di Maria, come ricordiamo, ha vestito la maglia dell'Argentina per 145 volte e segnando 31 reti.