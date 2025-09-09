Le due nazionali, entrambe qualificate, si sfidano nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre. Le compagini di Beccacece e Scaloni potranno disputare questo match con una certa serenità

Stefano Sorce 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 13:32)

Ultimo turno delle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026. A Guayaquil, allo stadio Monumental Isidro Romero Carbo, l’Ecuador ospita l’Argentina nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre, con calcio d’inizio fissato alle 01:00 (ora italiana). Le due nazionali hanno già conquistato il pass per Stati Uniti, Messico e Canada, ma l’incrocio resta interessante: per la Tricolor c’è l’occasione di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico, mentre l’Albiceleste cerca di consolidare la sua superiorità con un’altra vittoria prestigiosa.

Dove vedere Ecuador-Argentina in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Ecuador-Argentina in programma il 10 settembre alle ore 01.00. Il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — La squadra guidata da Sebastian Beccacece si è distinta per la solidità difensiva: quattro 0-0 consecutivi e una sola rete incassata nelle ultime dieci gare ufficiali. I problemi, semmai, arrivano in attacco, visto che l’Ecuador condivide con il Paraguay il peggior reparto offensivo tra le prime sette classificate. Senza la penalizzazione di tre punti, però, la selezione andina sarebbe seconda in classifica, alle spalle proprio dei campioni del mondo.

L’Argentina ha viaggiato a ritmi altissimi lungo tutto il girone, raccogliendo 12 successi in 17 gare e andando in gol 31 volte. L’ultima recita di Lionel Messi in patria, coronata da una doppietta contro il Venezuela, ha lasciato emozioni fortissime: la stella dell’Inter Miami si prepara a salutare la scena mondiale proprio nel 2026. Per questa trasferta, tuttavia, Scaloni dovrà rinunciare allo stesso Messi e allo squalificato Romero, e per questo motivo sono previsti diversi cambi di formazione.

Le probabili formazioni di Ecuador-Argentina — Nell’Ecuador, Beccacece dovrebbe schierare Galíndez in porta, con Ordonez e Estupinan sulle corsie esterne e la coppia Pacho-Hincapié al centro della difesa. In mediana spazio a Caicedo e Franco, con Plata e Yeboah larghi per dare sostegno offensivo. Davanti toccherà a Valencia, affiancato da Kevin Rodriguez, cercare di scalfire la retroguardia argentina.

L’Argentina si presenterà con Emiliano Martinez tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Molina e Tagliafico sugli esterni e dal duo Otamendi-Balerdi al centro. In mezzo al campo agiranno De Paul e Mac Allister, mentre alle spalle dell’unico riferimento offensivo, Julian Alvarez, ci sarà un tridente di fantasia formato da Mastantuono, Nico Paz e Thiago Almada.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié, Estupinan; Caicedo, Franco, Gonzalo Plata, Yeboah; Kevin Rodriguez, Valencia. Allenatore: Beccacece.

ARGENTINA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Molina, Otamendi, Balerdi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister; Mastantuono, Nico Paz, Thiago Almada; Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni.