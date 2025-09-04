Per l'ex Commissario Tecnico dell'Argentina, il calciatore del Real Madrid può raccogliere l'eredita di Messi tra le fila dell'Albiceleste.

Jacopo del Monaco 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 19:50)

Di recente, l'ex Commissario Tecnico di Argentina e Colombia José Pekerman ha elogiato il giovane Franco Mastantuono. In recenti interventi ai media sudamericani, l'allenatore ha parlato del classe 2007 del Real Madrid, identificandolo come possibile erede di Lionel Messi nell'Albiceleste.

Pekerman: "Mastantuono farà vincere l'Argentina" — L'Argentina è davvero pronta per il cambio torcia? Negli ultimi anni Messi ha portato la Selección sul tetto del mondo e del continente, ma la prossima edizione dei Mondiali potrebbe essere l'ultima. Ovviamente, con l'addio della Pulga, gli argentini si chiederanno chi potrebbe prendere il suo posto ed iniziare a scrivere una nuova era. La risposta a questa domanda l'ha data Pekerman, ex ct dell'Albiceleste ed anche di Colombia e Venezuela. Per il classe 1949, il futuro dell'Argentina sarà nelle mani del giovane Franco Mastantuono, che da quasi un mese veste la maglia del Real Madrid. In un'intervista per DSports Radio, Pekerman si è espresso così sul 18enne argentino: "Farà la storia e sta cominciando a farci capire questa nuova era. Probabilmente è lui quello di cui stiamo parlando. La squadra dev'essere ben organizzata, ma questo ragazzo ci farà vincere".

Nel corso di una recente chiacchierata con TNT Sports, invece, Pekerman ha parlato ancora una volta del giovane calciatore del Real: "Non so se ci sarà qualcuno in grado di sostituire Messi o che possa arrivare vicino ai suoi livelli. Quando ci sono giocatori diversi te ne rendi conto e penso che Mastantuono sia sulla buona strada per diventare una grande calciatore che farà la storia". Inoltre, Pekerman ha parlato di Lionel Messi, che ha già confermato che giocherà la sua ultima partita per le qualificazioni in Argentina, questo giovedì contro il Venezuela: "Sarà molto speciale vedere Messi per l'ultima volta nel nostro paese, sarà segnato come un evento storico e sarà una grande emozione. È un esempio dentro e fuori dal campo".