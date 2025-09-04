Martin Palermo riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Fortaleza

Nuova avventura in Brasile per Martin Palermo: dovrà salvare il Fortaleza

15 punti in 21 partite: è questo lo score del Fortaleza nel campionato brasiliano che portato il club ad optare per un cambio in panchina e affidarsi alla grinta di Martin Palermo. Storico capocannoniere del Boca Juniors, il gigante argentino è chiamato ad un'altra impresa con una squadra eliminata prematuramente anche dalla coppa brasiliana e dalla Libertadores. In merito a questa scelta, Marcelo Paz, dirigente del Fortaleza, ha parlato così del profilo di Martin Palermo: "Cercavamo un allenatore che avesse un impatto nello spogliatoio. Un professionista rispettato con una carriera in continua crescita in panchina. È un professionista che conosceva già il Fortaleza".