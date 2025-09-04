Un passato importante e soprattutto un presente ambizioso tutto da scrivere. Dopo varie esperienze in panchina, Martin Palermo, leggenda del calcio argentino, riparte dal Fortaleza, club brasiliano in grande difficoltà nel campionato verdeoro e che cercherà di salvarsi proprio sotto la guida del 'Titano' come viene soprannominato nel suo paese.
ARRIVA PALERMO
Martin Palermo riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Fortaleza
Nuova avventura in Brasile per Martin Palermo: dovrà salvare il Fortaleza—
15 punti in 21 partite: è questo lo score del Fortaleza nel campionato brasiliano che portato il club ad optare per un cambio in panchina e affidarsi alla grinta di Martin Palermo. Storico capocannoniere del Boca Juniors, il gigante argentino è chiamato ad un'altra impresa con una squadra eliminata prematuramente anche dalla coppa brasiliana e dalla Libertadores. In merito a questa scelta, Marcelo Paz, dirigente del Fortaleza, ha parlato così del profilo di Martin Palermo: "Cercavamo un allenatore che avesse un impatto nello spogliatoio. Un professionista rispettato con una carriera in continua crescita in panchina. È un professionista che conosceva già il Fortaleza".
Di seguito ecco anche il comunicato del club brasiliano sull'arrivo dell'allenatore argentino: "Il Fortaleza Esporte Clube annuncia l'ingaggio dell'allenatore Martín Palermo. Il contratto durerà fino alla fine del 2025 con opzione di rinnovo fino alla fine della prossima stagione. Martín Palermo è atteso nei prossimi giorni all'Alcides Santos Center of Excellence per allenare la squadra, con particolare attenzione alla partita contro il Vitória, in programma il 13 settembre, per la 23a giornata del Brasileirão, all'Arena Castelão". Nuova avventura, dunque, per Martin Palermo che dovrà tentare di salvare il Fortaleza, una squadra che, a inizio stagione, aveva ambizioni decisamente differenti rispetto agli obiettivi che deve perseguire oggi.
