La Champions League mette di fronte due delle sorprese di questa estate europea. Levski Sofia e Kairat hanno superato i primi due ostacoli del percorso preliminare e ora si affrontano nell'andata del terzo turno, in programma martedì 4 agosto alle ore 19:30. Novanta minuti che possono indirizzare una qualificazione dal peso enorme per entrambe le società. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEVSKI SOFIA-KAIRAT CLICCA SU BET365.

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Il momento del Levski Sofia

Il Levski si presenta all'appuntamento forte di un avvio di stagione estremamente positivo. Dopo aver eliminato Borac Banja Luka e Universitatea Craiova nei turni precedenti, la formazione di Julio Velazquez ha aperto il campionato bulgaro con tre vittorie consecutive, confermando solidità e continuità di rendimento. Anche il rendimento casalingo rappresenta un punto di forza, con il pubblico di Sofia spesso determinante nelle notti europee.

Il momento del Kairat

Anche il Kairat arriva con grande fiducia. I campioni del Kazakistan guidano il proprio campionato e hanno già superato Sutjeska e Omonia nel percorso europeo, conquistando la qualificazione ai rigori contro i ciprioti. La squadra di Rafael Urazbakhtin si distingue per un'organizzazione difensiva molto efficace e per la capacità di colpire rapidamente negli spazi lasciati dagli avversari.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Levski proverà a imporre ritmo e intensità fin dai primi minuti, cercando di costruire un margine in vista del ritorno ad Almaty. Il Kairat, invece, potrebbe scegliere un atteggiamento più attendista, puntando sulle ripartenze e sull'esperienza maturata nella scorsa edizione della Champions League. L'equilibrio promette di essere uno degli elementi chiave della sfida.

Probabili formazioni Levski Sofia-Kairat

Il Levski dovrebbe confermare il tridente offensivo composto da Reinaldo, Oko-Flex ed Everton Bala.

Il Kairat dovrebbe affidarsi ancora a Marc Gual come terminale offensivo, sostenuto da Jukkola e Kasabulat.

Levski Sofia (4-3-3): Vutsov; Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Bouras, Serginho, Moubarik; Reinaldo, Oko-Flex, Bala.

Kairat (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Africo, Martynovich, Machado; Oksanen, Mendonsa; Jukkola, Kasabulat, Kurgin; Gual.

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