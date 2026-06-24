L’avventura di Nahuel Estevez al Parma è arrivata ai titoli di coda. Il centrocampista argentino lascerà il club a parametro zero alla scadenza del contratto, prevista per la fine di giugno. Dopo aver annunciato il proprio addio nelle scorse settimane, è arrivato anche il saluto ufficiale della società gialloblù, che ha voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti delle ultime stagioni. In quattro anni Estevez ha collezionato 125 presenze, 4 gol e 5 assist, contribuendo in maniera importante alla promozione in Serie A conquistata nel 2024. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali, il Parma ha ripercorso il cammino del giocatore in Emilia, ringraziandolo per l’impegno e l’attaccamento dimostrati e sottolineando il forte legame costruito con la squadra, la città e i tifosi.

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Estevez lascia il Parma dopo quattro anni: il saluto del club gialloblù

Con un messaggio carico di, il Parma ha salutato Nahuel, che a fine mese concluderà ufficialmente la sua esperienza in gialloblù. Il centrocampista argentino lascia il club dopo quattro stagioni vissute da protagonista, nelle quali è diventato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. “Quattro stagioni, 125 presenze, 4 gol, 5 assist e una promozione in Serie A che resterà per sempre nella storia recente del nostro Club”, si legge nella nota diffusa dalla società emiliana.che raccontano solo in parte il contributo offerto dal giocatore durante il suo percorso a Parma. Il club ha poi voluto sottolineare le qualità che hanno contraddistintoin questi anni:

PISA, ITALIA - 8 dicembre 2025: Nahuel Estévez e Oliver Sørensen del Parma Calcio 1913 applaudono i tifosi al termine della partita di Serie A tra Pisa SC e Parma Calcio 1913, disputata all'Arena Garibaldi l'8 dicembre 2025 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Si chiude il percorso di Nahuel Estevez in gialloblù, un cammino fatto di impegno, personalità e attaccamento alla maglia, vissuto con la passione e la professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti: compagni, tifosi, Club e città”. Parole che testimoniano il segno lasciato dall’argentino in un periodo importante della storia recente del Parma, culminato con il ritorno nella massima serie. Un traguardo al quale Estevez ha contribuito con continuità, spirito di sacrificio e grande disponibilità. Nel finale del comunicato è arrivato il saluto più sentito: “A Nahuel va il più sincero ringraziamento del Parma Calcio per quanto condiviso e costruito insieme”. Poi la dedica conclusiva, destinata a restare nel cuore dei tifosi: “Grazie, Nahuel. Parma sarà sempre casa tua”.

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