Tra gli infortuni e il periodo di ambientamento, Abdoulaye Ndiaye rilancia le proprie ambizioni al Parma: "La prossima stagione può essere davvero importante"
Il Parma festeggia la salvezza al Tardini: parte la super festa con i tifosi
La sua prima stagione in Serie A è servita per conoscere il campionato e superarne le difficoltà. Ora Abdoulaye Ndiaye è pronto a ripartire con obiettivi ben più ambiziosi e con un messaggio chiaro ai tifosi del Parma.
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Una promessa per il futuroLa stagione della crescita è alle spalle, quella della consacrazione può iniziare. Il difensore classe 2002 ha tracciato la rotta nel corso dell'ultima puntata del format emiliano 'Parma Roots', raccontando il primo approdo in gialloblu e il suo percorso: "Il Parma ha spinto davvero tanto per acquistarmi, allora ho voluto parlare con un paio di persone, tra cui Koulibaly, per capire come funzionasse la Serie A. Mi hanno tutti motivato a venire qui, e sono contento della scelta che ho fatto. Sto facendo esperienza, la stagione è stata complicata, ma con il tempo diventerò grande, Voglio essere tra i migliori difensori. È il mio sogno".
Il difensore ha poi toccato il tema della prossima annata: "So che sarà una stagione importante per tutti noi. Adesso so come funzionano le cose in un campionato come quello italiano, so come prepararmi e mi concentro su quello. Voglio spaccare tutto e so che posso farlo".
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L'obiettivo: diventare uno dei miglioriNdiaye non nasconde però le proprie ambizioni: "Voglio essere tra i migliori difensori", ha spiegato, sottolineando come la Serie A sia il contesto ideale per crescere. Il centrale 2002 è convinto che l'esperienza accumulata nel primo anno gli permetterà di affrontare la nuova stagione con maggiore consapevolezza e preparazione.
Una stagione complicataArrivato a titolo definitivo dal Troyes, la scorsa estate, Ndiaye aveva scelto Parma anche per trovare stabilità personale e professionale, convinto del progetto del club emiliano. Il suo primo campionato è stato però condizionato dagli infortuni, in particolare dalla pubalgia che lo ha costretto ad un lungo stop. pur riuscendo a rientrare nel finale della stagione e contribuire alla salvezza del Parma. Il senegalese ha totalizzato appena 11 presenze con 856 minuti complessivi.
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