La sua prima stagione in Serie A è servita per conoscere il campionato e superarne le difficoltà. Ora Abdoulaye Ndiaye è pronto a ripartire con obiettivi ben più ambiziosi e con un messaggio chiaro ai tifosi del Parma.

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Una promessa per il futuro

La stagione della crescita è alle spalle, quella della consacrazione può iniziare. Il difensore classe 2002 ha tracciato la rotta nel corso dell'ultima puntata del format emiliano 'Parma Roots', raccontando il primo approdo in gialloblu e il suo percorso: "Ilha spinto davvero tanto per acquistarmi, allora ho voluto parlare con un paio di persone, tra cui Koulibaly, per capire come funzionasse la Serie A. Mi hanno tutti motivato a venire qui, e sono contento della scelta che ho fatto. Sto facendo esperienza, la stagione è stata complicata, ma con il tempo diventerò grande, Voglio essere tra i migliori difensori. È il mio sogno".

Il difensore ha poi toccato il tema della prossima annata: "So che sarà una stagione importante per tutti noi. Adesso so come funzionano le cose in un campionato come quello italiano, so come prepararmi e mi concentro su quello. Voglio spaccare tutto e so che posso farlo".

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L'obiettivo: diventare uno dei migliori

non nasconde però le proprie ambizioni: "Voglio essere tra i migliori difensori", ha spiegato, sottolineando come lasia il contesto ideale per crescere. Il centrale 2002 è convinto che l'esperienza accumulata nel primo anno gli permetterà di affrontare la nuova stagione con maggiore consapevolezza e preparazione.

PARMA, ITALIA - 24 MAGGIO 2026: Abdoulaye Ndiaye del Parma Calcio durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e US Sassuolo Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 24 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Una stagione complicata

Arrivato a titolo definitivo dal, la scorsa estate,aveva scelto Parma anche per trovare stabilità personale e professionale, convinto del progetto del club emiliano. Il suo primo campionato è stato però condizionato dagli, in particolare dalla pubalgia che lo ha costretto ad un lungo stop. pur riuscendo a rientrare nel finale della stagione e contribuire alla salvezza del Parma. Il senegalese ha totalizzato appenaconcomplessivi.

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