Lecce ed Eusebio Di Francesco avanti insieme. Con un nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato il rinnovo del contratto del tecnico abruzzese fino al 2028. Arrivato a Lecce la scorsa estate, l'ex Roma ha guidato il club del Via del Mare alla salvezza all'ultima giornata dopo un acceso scontro con la Cremonese, un andamento che ha spinto la società pugliese a continuare a puntare sul classe'69.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Lecce, ufficiale il rinnovo di Eusebio Di Francesco: il nativo di Pescara ha prolungato fino al 2028

✍🏼 Prolungato fino al 30 giugno 2028 il rapporto contrattuale con mister Di Francesco 🟡🔴



📄 Il comunicato: https://t.co/ZpyrtjotTJ pic.twitter.com/3yKHSZf0cr — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 17, 2026

Nella prossima stagione sulla panchina del Lecce ci sarà ancora Eusebio. L'allenatore dei giallorossi ha infatti nelle ultime ore rinnovato il contratto con il club pugliese fino al 2028. A renderlo noto è la stessa società con una nota ufficiale. L'ex, come ricordiamo, è arrivato al Via del Mare l'estate scorsa. Dopo un inizio poco esaltante, la squadra ha dato segnali di ripresa nella seconda parte della stagione fino al decisivo scontro salvezza con lavinto solo all'ultima giornata.

Per Eusebio Di Francesco, inoltre, questa è la sua seconda avventura sulla panchina salentina dopo quella del 2011, terminata con l'esonero solo dopo pochi mesi. Oltre al club salentino, il nativo di Pescara ha allenato la squadra della sua città natale, il Sassuolo, con il quale ha ottenuto una storica qualificazione in Europa League nel 2016, la Roma, dove per poco ha sfiorato la finale di Champions League nel 2019, fino alle esperienze poco fortunate con Sampdoria, Frosinone e Venezia.

Subito dopo l'annuncio del rinnovo, il tecnico ha commentato: "Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società. Ringrazio il Presidente Saverio Sticchi Dami e tutta la dirigenza. Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo".

VERONA, ITALIA - 25 APRILE: Eusebio Di Francesco, capo allenatore dell'US Lecce, guarda prima della partita di Serie A tra Hellas Verona FC e US Lecce allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 25 aprile 2026 a Verona, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Di seguito il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco. Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365