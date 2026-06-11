La stagione del Lecce si è conclusa alla grande. Grazie alla preziosa vittoria ottenuta all'ultima giornata di campionato contro il Genoa, i giallorossi sono riusciti a rimanere saldamente ancorati alla Serie A. Subito dopo il miracolo della salvezza, però, la colonna portante dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha deciso di rassegnare a sorpresa le proprie dimissioni.

Adesso la dirigenza salentina si è messa subito al lavoro per definire la questione che riguarda il direttore sportivo e completare il piano societario in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'idea del presidente Saverio Sticchi Damiani è quella di affiancare all'attuale DS Stefano Trinchera una figura di grande spessore ed esperienza come Sean Sogliano, che dovrebbe liberarsi dall'Hellas Verona. Qualora quest'ultimo non dovesse riuscire a svincolarsi in tempo dagli scaligeri, il numero uno del club andrà avanti con il solo Trinchera in sella.

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Il percorso e le certezze di capitan Trinchera

La conferma di Stefanorappresenta in ogni caso unaassoluta per la piazza. Il dirigente ricopre infatti la carica di direttore sportivo delda ben cinque stagioni, da quando nel 2021 ha lasciato ilper sposare la causa giallorossa e accasarsi al Via del Mare. Il lavoro svolto dalin questi anni è stato semplicemente sublime, avendo guidato la squadra prima alla conquista dellain Serie A e poi a ben tre storichenella massima serie. Per, d'altronde, l'avventura nel Salento non è stata affatto una prima volta, dato che aveva già ricoperto con successo il medesimo ruolo dirigenziale atra ile il

PARMA, ITALIA - 04 OTTOBRE: Stefano Trinchera, Direttore Sportivo dell'US Lecce, guarda prima della partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e US Lecce allo Stadio Ennio Tardini il 04 ottobre 2025 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

L'identikit di Sogliano e l'eredità di Corvino

.@OfficialUSLecce, situazione ds: l’idea è confermare Trinchera e affiancargli Sogliano https://t.co/yogidIKI93 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 11, 2026

Nonostante la totale fiducia riposta nei confronti dell'attuale operato di, ilvorrebbe inaugurare un innovativo modello basato sul. L'obiettivo è inserire nei quadri un uomo di profonda conoscenza calcistica per colmare il vuoto lasciato da. Il già citato Seanrisponde all'identikit perfetto per questa delicata mansione, grazie a undi tutto rispetto maturato in piazze importanti come, ed esploso poi definitivamente in Veneto. Ildegli scaligeri, in carica dal, si è contraddistinto egregiamente sul mercato per i suoimirati e per le suerecord, portando ila un passograzie al tridente delle meraviglie composto all'epoca da

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