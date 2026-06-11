Dopo la salvezza e l'addio di Pantaleo Corvino, il Lecce progetta la stagione 2026/2027. Il presidente Saverio Sticchi Damiani studia il modello del doppio direttore sportivo
Le lacrime di Cheddira: segna e trascina il Lecce alla vittoria
La stagione del Lecce si è conclusa alla grande. Grazie alla preziosa vittoria ottenuta all'ultima giornata di campionato contro il Genoa, i giallorossi sono riusciti a rimanere saldamente ancorati alla Serie A. Subito dopo il miracolo della salvezza, però, la colonna portante dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha deciso di rassegnare a sorpresa le proprie dimissioni.
Adesso la dirigenza salentina si è messa subito al lavoro per definire la questione che riguarda il direttore sportivo e completare il piano societario in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, l'idea del presidente Saverio Sticchi Damiani è quella di affiancare all'attuale DS Stefano Trinchera una figura di grande spessore ed esperienza come Sean Sogliano, che dovrebbe liberarsi dall'Hellas Verona. Qualora quest'ultimo non dovesse riuscire a svincolarsi in tempo dagli scaligeri, il numero uno del club andrà avanti con il solo Trinchera in sella.
IL GRANDE CALCIO È IN STREAMING GRATIS SU BET365
Il percorso e le certezze di capitan TrincheraLa conferma di Stefano Trinchera rappresenta in ogni caso una garanzia assoluta per la piazza. Il dirigente ricopre infatti la carica di direttore sportivo del Lecce da ben cinque stagioni, da quando nel 2021 ha lasciato il Cosenza per sposare la causa giallorossa e accasarsi al Via del Mare. Il lavoro svolto dal DS in questi anni è stato semplicemente sublime, avendo guidato la squadra prima alla conquista della promozione in Serie A e poi a ben tre storiche salvezze consecutive nella massima serie. Per Trinchera, d'altronde, l'avventura nel Salento non è stata affatto una prima volta, dato che aveva già ricoperto con successo il medesimo ruolo dirigenziale a Lecce tra il 2015 e il 2016.
L'identikit di Sogliano e l'eredità di CorvinoNonostante la totale fiducia riposta nei confronti dell'attuale operato di Trinchera, il Lecce vorrebbe inaugurare un innovativo modello basato sul doppio direttore sportivo. L'obiettivo è inserire nei quadri un uomo di profonda conoscenza calcistica per colmare il vuoto lasciato da Corvino. Il già citato Sean Sogliano risponde all'identikit perfetto per questa delicata mansione, grazie a un curriculum di tutto rispetto maturato in piazze importanti come Padova, Palermo e Genoa, ed esploso poi definitivamente in Veneto. Il DS degli scaligeri, in carica dal 2022, si è contraddistinto egregiamente sul mercato per i suoi acquisti mirati e per le sue plusvalenze record, portando il Verona a un passo dall'Europa grazie al tridente delle meraviglie composto all'epoca da Barak, Simeone e Caprari.
.@OfficialUSLecce, situazione ds: l’idea è confermare Trinchera e affiancargli Sogliano https://t.co/yogidIKI93— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 11, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA