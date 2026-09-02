Compagno di squadra di Messi tra il 2014 e il 2016: Bravo racconta le fasi più dure della pulce con la Nazionale
Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation
Il 31 agosto 2026, nel pomeriggio italiano, mattina in Argentina, Leo Messi ha annunciato, in modo inaspettato, l'addio all'Albiceleste. La storia d'amore tra il numero 10 e la Nazionale sudamericana è terminata ufficialmente dopo più di 20 anni e un Mondiale in bacheca. Subito dopo il triste annuncio, tutti i compagni di squadra di Messi hanno speso un pensiero per il loro capitano. A farlo è stato anche Claudio Bravo, ex portiere cileno che, tra il 2015 e il 2016, nonostante giocasse al Barcellona, ha causato indirettamente uno dei momenti più duri della carriera dell'otto volte Pallone d'Oro.
L'antieroeLe due finali di Copa America, giocate consecutivamente tra il 2015 e il 2016, hanno visto trionfare il Cile di Claudio Bravo, entrambe le volte in finale contro l'Argentina. A seguito del secondo KO, avvenuto al MetLife Stadium di New York, lo stadio dell'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026, Messi aveva annunciato l'addio alla Nazionale argentina, non sentendosi in grado di portare un trofeo in Patria. Le delusioni erano troppe, le critiche insostenibili e i paragoni con Maradona pesavano come macigni.
Ad assistere in prima linea al pianto inconsolabile di Messi, fu Claudio Bravo, al settimo cielo per aver portato il Cile sul tetto del Sudamerica per due anni di fila. Il portiere, però, ha raccontato a ESPN F90 Chile quanto sia rimasto ferito nel vedere il suo compagno di squadra al Barcellona in quelle condizioni: "Ho quel ricordo molto fresco di quando si ritira dalla Nazionale, dopo i rigori, quando è la nostra festa... E incontri la grandezza di questo giocatore in assoluta solitudine. Quel giorno l'ho trovato solo tra i posti della panchina, assolutamente solo".
⚠️ Claudio Bravo, tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina:— Samuel Vargas (@SVargasOK) September 1, 2026
"Me tocó tenerlo dentro del vestuario cuando fueron más criticados, cuando les tocó perder con nosotros en dos ocasiones. Fue el momento más cuestionado en relación a la Selección Argentina y a sus… pic.twitter.com/AHbOLutc4m
Il pensiero di Bravo"Ho dovuto averlo nello spogliatoio quando è stato più criticato, quando ha perso contro di noi in due occasioni. È stato il momento più discusso in relazione alla Nazionale argentina e ai suoi giocatori. Stiamo parlando del miglior giocatore nella storia di questo sport. È in quei momenti che vedi entrambe le parti. Vedi il volto del successo e quello della sconfitta, dove nel successo noti il numero di persone che ti si circondano, ma lì ho imparato il lato negativo che il calcio ha in relazione ai suoi idoli".
"Nei quasi tre anni che siamo stati insieme e nelle conversazioni che abbiamo avuto dopo le partite di qualificazione, o quando dovevamo sfidarci, lui era una persona assolutamente normale. A differenza di altri giocatori che incontri lungo il percorso e che non hanno la sua figura. A volte non misura – o non ha misurato – quanto sia diventato grande nel calcio".
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