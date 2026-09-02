Il 31 agosto 2026, nel pomeriggio italiano, mattina in Argentina, Leo Messi ha annunciato, in modo inaspettato, l'addio all'Albiceleste. La storia d'amore tra il numero 10 e la Nazionale sudamericana è terminata ufficialmente dopo più di 20 anni e un Mondiale in bacheca. Subito dopo il triste annuncio, tutti i compagni di squadra di Messi hanno speso un pensiero per il loro capitano. A farlo è stato anche Claudio Bravo, ex portiere cileno che, tra il 2015 e il 2016, nonostante giocasse al Barcellona, ha causato indirettamente uno dei momenti più duri della carriera dell'otto volte Pallone d'Oro.

L'antieroe

Le due finali di, giocate consecutivamente tra il 2015 e il 2016, hanno visto trionfare ildi, entrambe le volte in finale contro l'. A seguito del secondo KO, avvenuto al MetLife Stadium di New York, lo stadio dell'ultimo atto dellaaveva annunciato l'addio alla Nazionale argentina, non sentendosi in grado di portare un trofeo in Patria. Le delusioni erano troppe, le critiche insostenibili e i paragoni conpesavano come macigni.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 14: Lionel Messi dell'Argentina salta per la palla contro il portiere Claudio Bravo del Cile durante una partita del Gruppo A tra Argentina e Cile allo Stadio Olimpico Nilton Santos come parte della Copa America Brasile 2021 il 14 giugno 2021 a Rio de Janeiro, Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Ad assistere in prima linea al pianto inconsolabile di Messi, fu Claudio Bravo, al settimo cielo per aver portato il Cile sul tetto del Sudamerica per due anni di fila. Il portiere, però, ha raccontato a ESPN F90 Chile quanto sia rimasto ferito nel vedere il suo compagno di squadra al Barcellona in quelle condizioni: "Ho quel ricordo molto fresco di quando si ritira dalla Nazionale, dopo i rigori, quando è la nostra festa... E incontri la grandezza di questo giocatore in assoluta solitudine. Quel giorno l'ho trovato solo tra i posti della panchina, assolutamente solo".

⚠️ Claudio Bravo, tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina:



"Me tocó tenerlo dentro del vestuario cuando fueron más criticados, cuando les tocó perder con nosotros en dos ocasiones. Fue el momento más cuestionado en relación a la Selección Argentina y a sus… pic.twitter.com/AHbOLutc4m — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 1, 2026

Il pensiero di Bravo

"Ho dovuto averlo nello spogliatoio quando è stato più criticato, quando ha perso contro di noi in due occasioni. È stato il momento più discusso in relazione alla Nazionale argentina e ai suoi giocatori. Stiamo parlando del miglior giocatore nella storia di questo sport.vedi entrambe le parti., dove nel successo noti il numero di persone che ti si circondano, ma lì ho imparato il lato negativo che il calcio ha in relazione ai suoi idoli".

SEVILLE, SPAIN - MAY 24: Claudio Bravo del Real Betis reagisce durante la partita di LaLiga Santander tra Real Betis e Getafe CF allo Stadio Benito Villamarin il 24 maggio 2023 a Siviglia, in Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

"Nei quasi tre anni che siamo stati insieme e nelle conversazioni che abbiamo avuto dopo le partite di qualificazione, o quando dovevamo sfidarci, lui era una persona assolutamente normale. A differenza di altri giocatori che incontri lungo il percorso e che non hanno la sua figura. A volte non misura – o non ha misurato – quanto sia diventato grande nel calcio".