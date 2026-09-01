Arrivano da tanti personaggi, del mondo del calcio o meno, famosi o no, i messaggi di saluto a Lionel Messi, che ha annunciato il suo addio alla nazionale dell'Argentina. Ora è il turno del presidente del Conmebol, Alejandro Domínguez.

Le parole del presidente dell Conmebol per Messi

"Ho dato tutto, non ho più niente da dare e inoltre ci sono dei grandi giovani giocatori che stanno crescendo alle mie spalle e che meritano di essere lì".

Lunedi è stato un giorno storico: Messi ha dato l'addio alla nazionale argentina. Lo ha fatto con un lungo messaggio sul suo profilo di Instagram. Nel quale ha scritto:Con l'Albiceleste ha esordito nel 2005 per poi vincere ilin Qatar e duenel 2021 e nel 2024. In tanti, soprattutto compagni di squadra, gli hanno tributato gli onori e i giusti saluti con dei messaggi:edfra gli altri. Lo ha voluto fare anche il presidente della confederazione calcistica del Sudamerica, la Conmebol.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel messi dell'Argentina reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Su X Alejandro Domínguez ha steso un lungo post. Nel quale ha dichiarato che "è stato un vero onore assistere a tanti momenti indimenticabili della straordinaria carriera" dell'attaccante argentino. Ha anche aggiunto che l'ex Barcellona ha rappresentato "tantissimo per il nostro continente e per il mondo". Nel suo lungo messaggio ha voluto ringraziare Messi per aver condotto "il calcio argentino e sudamericano ai massimi livelli. Non possiamo che ringraziarti per tutti questi anni in cui hai difeso con orgoglio la maglia della tua nazionale, per aver creduto in grandi cose e per aver fatto grandi cose".

Dominguez, infine, ha voluto assicurare al grande campione che la sua eredità sarà eterna: "La tua eredità sarà eterna, non solo per tutto ciò che hai realizzato, ma anche per la persona che sei e per i valori che hai sempre trasmesso: umiltà, rispetto, impegno e amore per il calcio. Grazie Leo"!