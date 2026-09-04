Si sa, storicamente tra parigini e marsigliesi non scorre buon sangue. Da un lato la capitale, finanziariamente il fulcro dell'economia transalpina ma percepita come fredda, snob e frenetica; dall'altro la provincia, più popolare e fiera della sua identità ribelle e anticonformista. Una rivalità culturale, inasprita negli anni, anche dal calcio e dai tanti sgradevoli episodi verificatisi nei Classique, vicende che hanno costretto la federazione francese a vietare le trasferte.

Se per PSG-Marsiglia, la FFF sembra non voler cambiare direzione riguardo l'apertura dei settori ospiti, la situazione è ben diversa per quel che riguarda i "vicini di casa" dei doppi campioni d'Europa. In attesa di Marsiglia-Paris FC, infatti, la squadra di Liam Rosenior potrà contare su un massimo di 100 tifosi parigini al Velodrome, decisione che, a causa del numero ridotto, ha portato però il club parigino a contestare la scelta.

Massimo 100 tifosi parigini al Velodrome

Ildovrà affrontare la trasferta contro l'con un settore ospiti ridotto al minimo. In occasione della sfida valevole per la terza giornata di Ligue 1, in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45, soltantopotranno infatti assistere alla partita dal settore ospite del Velodrome.

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: I tifosi dell'Olympique de Marseille eseguono una coreografia prima della partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La decisione è legata alle disposizione della Prefettura della Bouches-du-Rhone. L'accesso al settore riservato agli ospiti sarà, infatti, consentito esclusivamente ai tifosi organizzati, i quali viaggeranno scortati e rigorosamente in autobus, con un limite di persone fissato a un massimo di 100 sostenitori.

Il Paris FC non ci sta

Il Paris FC, però, contesta la restrizione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club parigino ha infatti comunicato: "Cari tifosi, purtroppo i singoli tifosi e i tifosi indipendenti non potranno accedere al settore ospiti dello stadio Vélodrome. Infatti, in conformità con le decisioni della Prefettura delle Bouches-du-Rhône, l'accesso al settore ospiti sarà strettamente riservato alle associazioni di tifosi che partecipano a una trasferta organizzata e sorvegliata, esclusivamente in autobus e limitata a un massimo di 100 persone".

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 : 𝐎𝐌 - 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 (𝐉𝟑) ℹ️



Conformément à un arrêté préfectoral, l'accès au secteur visiteurs du Vélodrome dimanche sera strictement réservé aux associations de supporters en déplacement organisé (bus uniquement, 100… pic.twitter.com/ibGyI1ngej — Paris FC (@ParisFC) September 3, 2026

Infine, il club dei Les Bleus ha chiuso la nota sottolineando: "Il Paris FC si rammarica di non poter permettere a un maggior numero di tifosi di accompagnare la squadra a Marsiglia. Il club desidera capitalizzare l'esperienza della scorsa stagione e di questa per proseguire il dialogo con le autorità e lavorare per stabilire, in futuro, le condizioni che consentiranno a un numero maggiore di tifosi del Paris FC di recarsi al Vélodrome. Vi ringraziamo per la comprensione e, soprattutto, per il vostro sostegno".