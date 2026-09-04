A Ceuta la crisi migratoria non si ferma ai confini, alle strade e ai centri di accoglienza: è arrivata anche nel calcio spagnolo. La paura delle famiglie ha fatto saltare quindici operazioni di mercato, costringendo il club a fare i conti con una città profondamente cambiata.

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Quindici 'no' al club: parla il presidente Hamido

A raccontare l'impatto dellasul mercato dell', squadra spagnola militante nella, è stato il presidente del club, intervenuto a 'El Larguero' della Cadena SER. Secondo il dirigente,con i quali il club aveva praticamente raggiunto un accordo hanno deciso di non trasferirsi a Ceuta dopo gli eventi delle ultime settimane: "Quindici giocatori si sono rifiutati di venire. I giocatori e l'allenatore sono persone che hanno famiglia e figli, e vedere una città che non è quella che conoscono realmente, ovviamente li condiziona. Se non lo stai vivendo qui direttamente, per come te lo raccontano sembra uno stato d'assedio, ed è comprensibile", ha spiegato il presidente, sottolineando ilche riguarda soprattutto le famiglie dei calciatori, che hanno visto attraverso i media e i social immagini di una città percepita come un

Hamido ci ha tenuto però a sottolineare il ruolo del club nella società ceutina: "Per noi il Ceuta è più di un club, condividiamo quattro culture e ci abbracciamo tutti. Si è trasformato in un tempio e la squadra è diventata un denominatore comune molto potente. Noi abbiamo invitato i giocatori a venire a vedere la città senza alcun impegno, a vedere le strutture, come lavoriamo", ha concluso, spiegando come l'obiettivo era permettere ai calciatori di farsi un'idea con i loro occhi, anziché affidarsi alle immagini e alle notizie provenienti dall'estero. Nonostante le difficoltà, il Ceuta è riuscito a chiudere il mercato con quattro nuovi acquisti: Sevikyan, Gonzalez, Konaré e Abad.

Josè Juan Romero, allenatore del Ceuta in conferenza stampa, foto dal profilo instagram del club.

La crisi migratoria di Ceuta

La crisi è esplosa lo scorso, quando decine di migliaia di persone hanno tentato diil confine delverso l'enclave spagnola. Le stime sono cambiate nelle ore successive: alcuni tra i principali media parlano di, mentre la maggior parte delle persone è successivamentein Marocco. Purtroppo, tra le conseguenze più drammatiche c'è stata la registrazione di. La situazione ha messo cosiuna città intera, di circae a settimane di distanza, migliaia di migranti erano ancora presenti nell'enclave, mentre lecercavano di gestire accoglienza, minori non accompagnati e sicurezza. Il governo spagnolo ha inoltre chiesto assistenza a, l'agenzia europea della guardia di frontiera.

Oggi, questa tensione ha prodotto un effetto inatteso: non soltanto una crisi migratoria e diplomatica, con il duro confronto tra Madrid e Rabat, ma anche un problema sportivo. Il Ceuta prova a proteggere il proprio progetto sportivo mentre il presidente assicura che la squadra continuerà a lavorare normalmente. Per il club, il calcio diventa cosi anche uno strumento per restituire alla città un'immagine diversa da quella dell'emergenza.