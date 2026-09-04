Una nuova star di Hollywood potrebbe presto passare dal grande schermo al calcio inglese: l'attore australiano Hugh Jackman ha infatti rivelato di essere in trattativa per acquistare una quota del Norwich City, società che sostiene fin da bambino e alla quale è legato anche dalle origini della madre.

Jackman: "Sto parlando dell'investimento proprio ora"

Laè arrivata direttamente dall'attore durante un'intervista alla famosissima emittente radiofonica inglese 'talkSPORT', dove alla domanda sulla possibilità di seguire l'esempio di altrenel calcio inglese, Jackman ha risposto cosi: "Sono molto, molto interessato ad un club e ne sto parlando proprio ora, e sto puntando sulle Canarie!", ha dichiarato l'attore, facendo perciò riferimento al, società inglese militante in, la seconda divisione.

Se l'operazione dovesse concretizzarsi, Jackman entrerebbe cosi nel gruppo di personaggi famosi che hanno scelto di allargare i propri orizzonti e di investire nel calcio britannico: come sottolineato nell'intervista, Jackman gode di un forte legame con l'amico e attore Ryan Reynolds, anch'esso nel mondo del calcio inglese a tutti gli effetti come co-proprietario del Wrexham, altra società della Championship, e potrebbe aver avuto un ruolo nella decisione da parte dell'australiano. Come evidenziato nelle dichiarazioni, tuttavia, l'attore non ha specificato quale percentuale del Norwich intende acquistare né quanto sarebbe disposto ad investire, ma resta una notizia.

Jackman, il legame con il Norwich e la proposta del 2010

Dietro l'interesse non ci sarebbe soltanto una scelta finanziaria, di immagine o di marketing:, nato a Sydney daha raccontato di aver scelto ilcome squadra da seguire quando aveva circa sette anni, basandosi sulle origini della. L'attore aveva inoltre dichiarato: "A me e ai miei genitori piaceva guardare sempre la FA Cup. Ho visitato spesso Carrow Road e adoro le Canarie. Sono certo che questo sarà l'anno della promozione in Premier League".

La curiosità raccontata da Jackman è però un'altra, ed è quella di un'opportunità avuta già nel lontano 2010 di investire nel Norwich, poi rifiutata dallo stesso attore. Nel 2011, un anno dopo, ne parlò pubblicamente: "Ho ricevuto una lettera scritta circa un anno fa che diceva che, essendo grande fan del Norwich, li avrebbe fatto piacere se avessi preso in considerazione l'idea di diventare un investitore del club, come piccolo co-proprietario", a cui ha risposto dicendo: "Penso che sia un pò presto, sono stato a Carrow Road solo una volta e accompagnato da mia madre, cosi decisi di non investire".

LONDRA, INGHILTERRA - 02 SETTEMBRE: Hugh Jackman partecipa al photocall nel Regno Unito per "La morte di Robin Hood" al Soho Hotel il 2 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Stuart C. Wilson/Getty Images per True Brit Entertainment)

La sfida con Reynolds

Un eventuale ingresso direnderebbe ancora più curioso il rapporto con l'amicos, con i due che potrebbero diventare infatti: Jackman, intanto, ha già fatto la sua previsione e secondo lui siachesaliranno insieme in. Una sfida hollywoodiana che potrebbe trasferirsi anche sul campo.