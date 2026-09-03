Il finale di calciomercato dell'Everton si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo finita nel peggiore dei modi. Tra trattative sfumate all'ultimo minuto e cessioni pesanti, il tecnico David Moyes si ritrova ora a gestire un'emergenza numerica senza precedenti nel reparto avanzato: il solo Thierno Barry è rimasto come prima punta di ruolo all'interno di una rosa ridotta all'osso, composta da appena 18 giocatori di movimento. La dirigenza dei Toffees secondo il The Sun sta valutando una soluzione d'esperienza e d'impatto: l'ingaggio dello svincolato Jamie Vardy.

Mercato da incubo per l'Everton: attacco svuotato e soli 18 giocatori di movimento

L'ultimo giorno di trattative ha lasciato l'Everton scoperto proprio nel settore chiave. La società ha completato la cessione di Beto sul gong, convinta di poter chiudere contestualmente per un sostituto all'altezza. Le cose, tuttavia, sono precipitate nel giro di poche ore:

Beto Betuncal, 26 anni, attaccante dell'Everton. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

A poco sono bastati i colpi in entrata piazzati a fine sessione, come l'arrivo di Jack Grealish e lo scambio con il Crystal Palace che ha portato Brennan Johnson a Liverpool in cambio di Dwight McNeil. Per quanto Johnson possa adattarsi ad agire da centrale d'attacco, la situazione per Moyes resta critico-strutturale.

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Con la finestra di mercato chiusa per i trasferimenti tra club, l'unica via percorribile per i è attingere al mercato degli svincolati. Il nome in cima alla lista è quello di. Il 39enneè attualmente libero da vincoli contrattuali dopo aver concluso la sua esperienza in Serie A con la maglia della Cremonese.L'ex icona del Leicester, autore di 200 gol in 500 presenze con le Foxes e protagonista assoluto dello storico titolo del 2016 sotto la guida di Claudio Ranieri, ha manifestato la volontà di riavvicinarsi a casa con la famiglia. Nonostante le recenti avances delcon l'obiettivo di trovare un'ultima sfida di livello nel calcio britannico. Per David Moyes, l'ingaggio dell'attaccante rappresenterebbe una soluzione d'emergenza ma dal sicuro peso specifico:, a costo zero e con il fiuto del gol intatto, capace di far tirare il fiato a Barry ed evitare che la stagione dell'Everton comprometta da subito le sue fondamenta.