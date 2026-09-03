Mercato da incubo e soli 18 giocatori in rosa: per risolvere l'emergenza in attacco spunta l'ipotesi del bomber svincolato a costo zero ex Cremonese
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Il finale di calciomercato dell'Everton si è trasformato in una vera e propria corsa contro il tempo finita nel peggiore dei modi. Tra trattative sfumate all'ultimo minuto e cessioni pesanti, il tecnico David Moyes si ritrova ora a gestire un'emergenza numerica senza precedenti nel reparto avanzato: il solo Thierno Barry è rimasto come prima punta di ruolo all'interno di una rosa ridotta all'osso, composta da appena 18 giocatori di movimento. La dirigenza dei Toffees secondo il The Sun sta valutando una soluzione d'esperienza e d'impatto: l'ingaggio dello svincolato Jamie Vardy.
Mercato da incubo per l'Everton: attacco svuotato e soli 18 giocatori di movimentoL'ultimo giorno di trattative ha lasciato l'Everton scoperto proprio nel settore chiave. La società ha completato la cessione di Beto sul gong, convinta di poter chiudere contestualmente per un sostituto all'altezza. Le cose, tuttavia, sono precipitate nel giro di poche ore: Folarin Balogun, Joshua Zirkzee e Iliman Ndiaye.
A poco sono bastati i colpi in entrata piazzati a fine sessione, come l'arrivo di Jack Grealish e lo scambio con il Crystal Palace che ha portato Brennan Johnson a Liverpool in cambio di Dwight McNeil. Per quanto Johnson possa adattarsi ad agire da centrale d'attacco, la situazione per Moyes resta critico-strutturale.
L'opzione Jamie Vardy: il ritorno in Premier League a 39 anniCon la finestra di mercato chiusa per i trasferimenti tra club, l'unica via percorribile per i è attingere al mercato degli svincolati. Il nome in cima alla lista è quello di Jamie Vardy. Il 39enne attaccante inglese è attualmente libero da vincoli contrattuali dopo aver concluso la sua esperienza in Serie A con la maglia della Cremonese.
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