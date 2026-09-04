È giunto settembre, l'estate è ormai un ricordo, seppur le temperature siano ancora infernali, sono tornati i campionati ed è quasi tempo di Champions League. La competizione per club più affascinante e competitiva dell'intero globo sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono chiamate a diramare la lista dei giocatori che ne faranno parte. Gli assoluti dominatori del torneo, il Real Madrid quindici volte campione, hanno deciso, sotto il nome di Mourinho, di escludere il terzino francese Ferland Mendy.

L'esclusione, non troppo a sorpresa

Il terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili dele diventato grande con il, venne acquistato dai Blancos nell'estate del 2019 per crescere e migliorare sotto l'ala del più grande laterale dell'ultimo quindicennio,, prima di spiccare il volo in solitaria. L'avventura nella capitale spagnola, però, è fortemente caratterizzata da continui problemi fisici che ne hanno impedito la piena continuità di prestazione, portata all'esasperazione a tal punto che ilha deciso di investire più di 100 milioni per ricostruire la fascia sinistra.

SEVILLE, SPAIN - APRIL 26: Ferland Mendy del Real Madrid lascia il campo dopo essersi infortunato durante la finale di Coppa del Re tra FC Barcelona e Real Madrid allo Stadio La Cartuja il 26 aprile 2025 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Il 3 maggio 2026 è costretto ad alzare bandiera bianca a causa dell'ennesimo gravissimo stop, riportando una lacerazione tendinea che, secondo le stime dei media, lo farà rimanere ai box fino ad aprile 2027. Così si spiega la scelta del Real Madrid di escluderlo dalla Champions, pur inserendo nella lista Rodrygo ed Eder Militao, anch'essi alle prese con i postumi di gravissimi infortuni al crociato.

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