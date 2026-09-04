Inseriti in lista i lungodegenti Rodrygo e Militao, ma non il terzino francese: a gennaio lascerà il club
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
È giunto settembre, l'estate è ormai un ricordo, seppur le temperature siano ancora infernali, sono tornati i campionati ed è quasi tempo di Champions League. La competizione per club più affascinante e competitiva dell'intero globo sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono chiamate a diramare la lista dei giocatori che ne faranno parte. Gli assoluti dominatori del torneo, il Real Madrid quindici volte campione, hanno deciso, sotto il nome di Mourinho, di escludere il terzino francese Ferland Mendy.
L'esclusione, non troppo a sorpresaIl terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del PSG e diventato grande con il Lione, venne acquistato dai Blancos nell'estate del 2019 per crescere e migliorare sotto l'ala del più grande laterale dell'ultimo quindicennio, Marcelo, prima di spiccare il volo in solitaria. L'avventura nella capitale spagnola, però, è fortemente caratterizzata da continui problemi fisici che ne hanno impedito la piena continuità di prestazione, portata all'esasperazione a tal punto che il Real Madrid ha deciso di investire più di 100 milioni per ricostruire la fascia sinistra.
Il 3 maggio 2026 è costretto ad alzare bandiera bianca a causa dell'ennesimo gravissimo stop, riportando una lacerazione tendinea che, secondo le stime dei media, lo farà rimanere ai box fino ad aprile 2027. Così si spiega la scelta del Real Madrid di escluderlo dalla Champions, pur inserendo nella lista Rodrygo ed Eder Militao, anch'essi alle prese con i postumi di gravissimi infortuni al crociato.
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Fine dei giochiCon il rientro fissato ad aprile, è lecito aspettarsi che l'esperienza di Mendy alle merengues, condita da due Champions League, sia praticamente giunta al termine. Florentino Perez e la squadra mercato hanno, infatti, operato un restyling alla fascia sinistra, investendo una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Nella scorsa stagione ha fatto ritorno a casa Alvaro Carreras, strappato al Benfica per 50 milioni, pur senza convincere fino in fondo. La grande stagione a livello individuale con il Chelsea e lo straordinario Mondiale con la Spagna, ha convinto il Madrid a cedere le chiavi della zona mancina a Marc Cucurella, cresciuto nel Barcellona, con cui ha esordito in Liga. Con due terzini sinistri di questo calibro, non ci sarà più spazio per Mendy, atteso ai saluti definitivi già nella sessione invernale.
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