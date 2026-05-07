Ferland Mendy ha riscontrato un infortunio gravissimo visti il coinvolgimento del tendine femorale e una lussazione ossea. Si opererà il prossimo 11 maggio.

Francesco Lovino
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Coppa d'Africa, il Marocco dà la caccia all'asciugamano di Mendy

Ennesimo infortunio per Mendy

Neanche un quarto d'ora in campo durante Espanyol-Real Madrid e Ferland Mendy ha dovuto fermarsi. La sua gamba destra ha fatto crack e ora, purtroppo per lui, sono arrivate conferme circa l'entità del tremendo infortunio. Lo attende un lunghissimo periodo di riabilitazione e non è scontato che torni a calcare i campi da gioco.

Real Madrid C.F. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First Leg

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