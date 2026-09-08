Il Paris Saint-Germain si prepara al debutto il Champions League contro lo Slovan Bratislava. I campioni in carica partono grandi favoriti per il match di domani ma in casa dei parigini non è tutto rose e fiori: l'inizio di stagione, infatti, è stato decisamente negativo. E di questa ha crisi ha parlato lo stesso Luis Enrique in conferenza stampa.

Luis Enrique prima della partita contro lo Slovan: "Inizio di stagione catastrofico"

Dopo le prime tre partite diil PSG di Luis Enrique, la squadra due volte vincitrice della Champions League, è ancora amentre ilsta già provando a scappare dopo tre vittorie consecutive ele stanno dietro a sette punti. Due pareggi, contro Rennes e Lille, e una sconfitta ad opera del Monaco. Unaa cui la piazza parigina non è certo abituata: tanto che si parla di vera e propria crisi.

L'attesa per il debutto europeo, contro lo Slovan, è quindi alle stelle. La squadra parigina è chiamata a rimediare al pessimo inizio di stagione. Nella conferenza stampa pre gara, che si è tenuta oggi, Luis Enrique non si è tirato indietro e ha parlato anche di questa crisi. Il tecnico ha analizzato con lucidità quanto avvenuto finora: "Se guardiamo soltanto ai risultati, è stato un inizio di stagione catastrofico. Ma come allenatore devo valutare ciò che accade in campo e penso che meriteremmo più punti. Dobbiamo migliorare e continuiamo a lavorare per farlo".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, posa per una foto con la medaglia di vincitore, dopo la vittoria della sua squadra che ha assicurato al Paris Saint-Germain il primo titolo di UEFA Champions League nella storia del club e un punteggio record di 5-0 in una finale di UEFA Champions League, al termine della finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano alla Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il tecnico, inoltre, ha chiesto ai suoi giocatori una maggiore attenzione in fase difensiva, ricordando che hanno già subito otto gol: "Abbiamo subito tanti gol, alcuni molto belli e c'è stata anche una componente di fortuna per gli avversari. Sono tranquillo, ma dobbiamo crescere, essere più concentrati e migliorare la nostra efficacia in difesa".

Infine, un invito. Quello di Luis Enrique è un invito a non sottovalutare lo Slovan: "È una squadra che ama avere il pallone e ha una filosofia che ricorda quella del Barcellona o del Manchester City. Vedremo se domani vorrà giocare allo stesso modo oppure sarà più difensiva".