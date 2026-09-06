Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Il campionato turco si sta insinuando sempre di più nei discorsi egemonici del calcio mainstream. I club più importante della nazione, come Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray, continuano a migliorare le proprie rose di anno in anno. Non più solamente cimitero degli elefanti dei grandi campionati europei ma vero e proprio terreno di conquista da parte di calciatori nel pieno delle proprie carriere. Infatti, in questa sessione di mercato estivo sono arrivati giocatori del calibro di Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ed Ernest Poku per il Besiktas. Il Fener, dopo le chiacchierate elezioni presidenziali ha deciso di presentarsi ai nastri di partenza con Mason Greenwood, Romelu Lukaku e Sidiki Cherif. Il Gala, iridato dell'ultima SuperLïg e mattatore della Juventus in Champions League, ha deciso di puntare tutte le sue fiches su due giocatori (Rafa Leão e Batrakov), ben consapevoli del già alto livello complessivo della rosa.

Guai per il Galatasaray: Osimhen è out

ISTANBUL, TURCHIA - 30 AGOSTO: Victor Osimhen (Galatasaray) durante la partita della Turkish Super League 2026/27 tra Galatasaray SK e Göztepe SK al Rams Park Stadium, il 30 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

I giallorossi hanno costruito piano piano una vera e propria schiacciasassi in Turchia. L'arrivo di Leão dal Milan aumenta di parecchio il livello offensivo del Gala. La curiosità più grande, ovviamente, è vederlo combinare con Victor Osimhen. La punta ex Napoli, arrivata due anni fa, è partita fortissimo in questa stagione. Dopo aver saltato il Mondiale ed essersi preparato al meglio, Osi ha segnato in ogni partita in cui è sceso in campo. 6 reti in 4 match, condite da 2 assist. Decisivo nell'ultimo match contro il Basaksehir, il fuoriclasse nigeriano ha subito un brutto infortunio.

ACIBADEM SAĞLIK RAPORU



Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın… pic.twitter.com/mqOOJOPieb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2026

Osimhen infatti si è dovuto fermare per un problema muscolare. Una notizia terribile a pochi giorni dall'esordio europeo dei giallorossi. La punta ha subito una lesione all'adduttore che lo terrà fermo per circa 3 settimane. Il Galatasaray ha ufficializzato la notizia con un comunicato: "Ai nostri giocatori, Victor Osimhen e Mario Lemina, sottoposti a risonanza magnetica e ulteriori esami presso l'ospedale Acıbadem, è stata diagnosticata una lesione di grado moderato-grave (con sanguinamento e stiramento al muscolo adduttore della gamba destra. I loro trattamenti sono attualmente in corso".