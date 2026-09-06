Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Dusan Vlahovic e Milan Skriniar non se le mandano a dire. Il derby infuocato tra Fenerbahce e Besiktas termina con la vittoria dei bianconeri, proprio grazie a un gol del serbo classe 2000. L'ex Juve, però, oltreché del successo dei suoi, è stato il protagonista di uno scontro vigoroso con l'ex Inter che ha catturato le attenzioni del Web.

Caricamento post Instagram...

Vlahovic-Skriniar, che sfida tra gli ex Serie A!

Il nervosismo che ha portato all'alterco tra i due calciatori con un passato più o meno recente in Serie A si è sviluppato nel corso della partita. Skriniar aveva impostato la gara con unasul serbo, talvolta aiutandosi con le braccia e cercando spesso di anticiparlocon Vlahovic. Nonostante abbiano segnato entrambi, vincitore dell'incontro è stato proprio l'ex Juventus e Fiorentina, che di testa ha marcato l'1-2 finale.

La loro gara, pertanto, si è sviluppata tra insulti in italiano, lingua conosciuta perfettamente da entrambi, e spintoni. Talvolta sono giunti faccia a faccia, ringalluzzendo la rivalità della stracittadina. Vlahovic ha ridimensionato sensibilmente l'accaduto nel post-partita e si è espresso nel seguente modo: "Non c'è stato niente di particolare. Queste cose accadono a tutti nel campo". Insomma, niente di cui preoccuparsi, stando al racconto di uno dei due protagonisti. In realtà, al netto dello scontro vigoroso, dal sapore di Derby d'Italia, Vlahovic è stato inquadrato mentre faceva un gesto volgare.

ISTANBUL, TURCHIA - 5 SETTEMBRE: Dusan Vlahovic del Besiktas si confronta con Milan Skriniar del Fenerbahce durante la partita della Super League Turca 2026/27 tra Fenerbahce SK e Besiktas JK allo Stadio Ulker Sukru Saracoglu il 5 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Mentre Guendouzi provava a contenere il compagno di squadra, che era stato leggermente preso per il collo da Skriniar, Vlahovic ha unito l'indice al pollice, creando una sorta di anello con le dita. In realtà, nella cultura popolare è un gesto estremamente offensivo, equiparabile a un insulto alla persona. Entrambi i calciatori, per dovere di cronaca, hanno ricevuto un cartellino giallo. Non è da escludere che si possa ricorrere alla prova TV per sanzionare più pesantemente il serbo.