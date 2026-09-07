Senza posticipi del lunedì si è chiusa la terza giornata di Premier League. È ancora troppo presto, ma al momento le uniche big a confermarsi tali sono Arsenal e Manchester City, che probabilmente anche quest'anno si contenderanno il titolo. Il primo punto per De Zerbi è arrivato, ma di strada ne ha ancora da fare per poter dare con il suo Tottenham il meglio. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.

Premier League, il primo successo per Iraola e il primo punto per De Zerbi

Maitland-Niles beffa lo United, l'Arsenal supera il Chelsea

Il turno si è aperto con il consueto anticipo del venerdì, nel quale ildi Iraola ha finalmente trovato la prima vittoria del nuovo corso vincendo 0-2 in casa della neopromossa Ipswich. È bastata l'immediata doppietta di Isak con i gol al sesto e nono minuto per i primi tre punti stagionali. Ancora a secco di successi invece il Tottenham di, che però ha ottenuto il primo punto in campionato con lo 0-0 contro il Nottingham Forest.Il lunghissimo sabato di Premier è poi proseguito con il rocambolesco, con i padroni di casa che sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio. Altro risultato folle è quello tra Fulham e Crystal Palace, con le Eagles che sono uscite vittoriose per 2-3 da Craven Cottage. La squadra di Pierre Sage trova così i primi punti di stagione, mentre lascia ifermi a 0 punti in fondo alla classifica.L'altra unica vittoria di sabato è quella del City sul Coventry per 1-0 grazie al solito. Le restanti tre partite sono finite tutte in parità. 1-1 tra Brentford e Sunderland, 1-1 tra Brighton e Leeds e. I Tigers rimangono l'unica squadra ad aver subito zero reti in campionato, mentre i Villans restano ancora a secco di vittorie e con un solo punto in classifica.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Martin Odegaard dell'Arsenal esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium il 6 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Nella giornata di domenica si sono disputate solo due gare, entrambe molto avvincenti. Alle 15:00 il Manchester United ha pareggiato in casa dell'Everton per 2-2. Il gol di Sesko all'88esimo sembrava dover consegnare la vittoria agli uomini di Carrick, ma un gol strepitoso da fuori area e all'ultimo respiro di Maitland-Niles ha negato questa gioia ai Red Devils. La giornata si è chiusa con il derby tra Arsenal e Chelsea, vinto dai Gunners per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale. Con il successo, solo Arteta e Maresca guidano la Premier League a punteggio pieno.