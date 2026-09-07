Cosa ci dicono le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend sulle possibili protagoniste e sorprese della nuova stagione del campionato inglese
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Senza posticipi del lunedì si è chiusa la terza giornata di Premier League. È ancora troppo presto, ma al momento le uniche big a confermarsi tali sono Arsenal e Manchester City, che probabilmente anche quest'anno si contenderanno il titolo. Il primo punto per De Zerbi è arrivato, ma di strada ne ha ancora da fare per poter dare con il suo Tottenham il meglio. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.
Premier League, il primo successo per Iraola e il primo punto per De ZerbiIl turno si è aperto con il consueto anticipo del venerdì, nel quale il Liverpool di Iraola ha finalmente trovato la prima vittoria del nuovo corso vincendo 0-2 in casa della neopromossa Ipswich. È bastata l'immediata doppietta di Isak con i gol al sesto e nono minuto per i primi tre punti stagionali. Ancora a secco di successi invece il Tottenham di De Zerbi, che però ha ottenuto il primo punto in campionato con lo 0-0 contro il Nottingham Forest.
Maitland-Niles beffa lo United, l'Arsenal supera il ChelseaL'altra unica vittoria di sabato è quella del City sul Coventry per 1-0 grazie al solito Haaland. Le restanti tre partite sono finite tutte in parità. 1-1 tra Brentford e Sunderland, 1-1 tra Brighton e Leeds e 0-0 tra Hull City e Aston Villa. I Tigers rimangono l'unica squadra ad aver subito zero reti in campionato, mentre i Villans restano ancora a secco di vittorie e con un solo punto in classifica.
Nella giornata di domenica si sono disputate solo due gare, entrambe molto avvincenti. Alle 15:00 il Manchester United ha pareggiato in casa dell'Everton per 2-2. Il gol di Sesko all'88esimo sembrava dover consegnare la vittoria agli uomini di Carrick, ma un gol strepitoso da fuori area e all'ultimo respiro di Maitland-Niles ha negato questa gioia ai Red Devils. La giornata si è chiusa con il derby tra Arsenal e Chelsea, vinto dai Gunners per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale. Con il successo, solo Arteta e Maresca guidano la Premier League a punteggio pieno.
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