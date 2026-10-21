Questa sera Bayern Monaco e Arsenal scendono in campo all'Allianz Arena per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Joshua Kimmich salta questo delicatissimo big match europeo a causa del prematuro decesso dell'amato padre Berthold, scomparso a soli 57 anni. Il centrocampista tedesco non fornisce alcun dettaglio sulle cause della tragedia e mantiene la consueta e rigorosa riservatezza sulla propria vita privata. La società bavarese blinda il suo giocatore e pretende assoluto rispetto a nome della famiglia: "Chiediamo che si rispetti la sua privacy e il suo lutto, e che ci si astenga dal condurre ulteriori indagini e coperture", recita il comunicato ufficiale.

Lutto Kimmich, la solidarietà del club e i tempi di rientro

Visibilmente scosso dallail giocatore lascia immediatamente ildella squadra per dare l'ultimo saluto al padre. All'interno della propria nota, ilesprime profonda solidarietà e vicinanza al suo leader carismatico: "In profonda solidarietà, tutto l'FC Bayern è al fianco di Joshua Kimmich". Ilufficiale non fissa alcuna data di rientro per il calciatore alle normali attività agonistiche, garantendo ail tempo necessario per elaborare un lutto così doloroso.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 17 OTTOBRE: Joshua Kimmich dell'FC Bayern München guarda durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra l'FC Bayern München e la RB Leipzig all'Allianz Arena il 17 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'emergenza totale verso il big match

La sfida di questa sera assume i contorni del grande evento, mettendo di fronte lae la squadra vicecampione della passata edizione dellaI bavaresi difendono una clamorosa striscia dicasalinga lunga 39 partite in questo turno europeo e cercano una reazione immediata dopo il mezzo passo falso in casa delL'Arsenal, al contrario, vola sulle ali dell'entusiasmo dopo le vittorie consecutive ottenute contro Napoli e Lille. Purtroppo, il pubbliconon ammirerà tutte le stelle in campo. Iloltre allo sfortunatoaffronta il match senza l'allenatore Vincentin panchina (fermato da un malanno), perde lo squalificato Michaele valuta le precarie condizioni di Manuelin forte dubbio. Sulla sponda opposta, Mikelrecupera Martínma deve rinunciare ai pesanti infortuni di Saliba, Hincapié e Tzolis.