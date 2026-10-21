Lutto per Kimmich: salta Bayern-Arsenal. Squadre in emergenza per il big match
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Questa sera Bayern Monaco e Arsenal scendono in campo all'Allianz Arena per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Joshua Kimmich salta questo delicatissimo big match europeo a causa del prematuro decesso dell'amato padre Berthold, scomparso a soli 57 anni. Il centrocampista tedesco non fornisce alcun dettaglio sulle cause della tragedia e mantiene la consueta e rigorosa riservatezza sulla propria vita privata. La società bavarese blinda il suo giocatore e pretende assoluto rispetto a nome della famiglia: "Chiediamo che si rispetti la sua privacy e il suo lutto, e che ci si astenga dal condurre ulteriori indagini e coperture", recita il comunicato ufficiale.
Lutto Kimmich, la solidarietà del club e i tempi di rientroVisibilmente scosso dalla tragedia, il giocatore lascia immediatamente il ritiro della squadra per dare l'ultimo saluto al padre. All'interno della propria nota, il Bayern Monaco esprime profonda solidarietà e vicinanza al suo leader carismatico: "In profonda solidarietà, tutto l'FC Bayern è al fianco di Joshua Kimmich". Il comunicato ufficiale non fissa alcuna data di rientro per il calciatore alle normali attività agonistiche, garantendo a Kimmich il tempo necessario per elaborare un lutto così doloroso.
L'emergenza totale verso il big matchLa sfida di questa sera assume i contorni del grande evento, mettendo di fronte la semifinalista e la squadra vicecampione della passata edizione della Champions League. I bavaresi difendono una clamorosa striscia di imbattibilità casalinga lunga 39 partite in questo turno europeo e cercano una reazione immediata dopo il mezzo passo falso in casa del Viking. L'Arsenal, al contrario, vola sulle ali dell'entusiasmo dopo le vittorie consecutive ottenute contro Napoli e Lille. Purtroppo, il pubblico dell'Allianz Arena non ammirerà tutte le stelle in campo. Il Bayern, oltre allo sfortunato Kimmich, affronta il match senza l'allenatore Vincent Kompany in panchina (fermato da un malanno), perde lo squalificato Michael Olise e valuta le precarie condizioni di Manuel Neuer, in forte dubbio. Sulla sponda opposta, Mikel Arteta recupera Martín Zubimendi, ma deve rinunciare ai pesanti infortuni di Saliba, Hincapié e Tzolis.
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