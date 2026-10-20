Ci sono notti in cui il calcio smette di essere il nostro sport preferito e diventa una sceneggiatura degna dei migliori thriller psicologici. Mercoledì 21 ottobre alle ore 21, l'Allianz Arena ospita il big match tra i campioni d'Inghilterra e i campioni di Germania: Arsenal contro Bayern Monaco. Da una parte scendono in campo gli eterni perdenti che imparano finalmente a vincere e a competere nel calcio che conta; dall'altra si ergono i sadici mattatori che conquistano campionati in serie e incutono timore a chiunque incroci la loro strada.

Per raccontare questa partita, il riferimento perfetto cade sul Capitolo Due di IT. L'Arsenal rappresenta a pieno il Club dei Perdenti nel sequel del film. Una squadra che oggi cresce, mette da parte la paura e trova la propria maturità, conquistando la Premier League e blindando la porta con due clean sheet nelle prime due uscite di Champions. Adesso i Gunners tornano a Derry (Monaco di Baviera) per affrontare la loro fobia più grande. Il Bayern incarna l'essenza di Pennywise, un mostro calcistico che da dieci anni si nutre dell'insicurezza londinese, come testimoniano le tre clamorose e traumatiche vittorie bavaresi per 5-1 inflitte tra il 2015 e il 2017. In queste occasioni l'Allianz Arena abbandona le vesti di semplice stadio e si trasforma nella tana del mostro, illuminandosi dello stesso rosso acceso che del terrificante palloncino del clown, durante le notti europee.

Sopravvivere alle illusioni del mostro

di Mikelincarna lo stesso spirito di unione che lega Bill, Beverly, Richie, Eddie, Ben, Mike e Stan. I londinesi propongono un gioco corale in cui tutti i compagni, da Riccardofino a Viktorinteragiscono con coraggio. I Gunners manovrano il pallone con unfluido e mantengono le distanze corte per non farsiproprio come i protagonisti del film quando restano uniti per respingere il male. Ilinvece, muta forma di partita in partita perla preda. I bavaresi attirano a sé i giocatori avversari, allargano le maglie difensive e piazzano i loro letaliovvero le accelerazioni improvvise di Jamalche squarciano il campo e servono un chirurgico Harry Kane, che si isola in area e mette il punto esclamativo sulla partita.

MONACO, GERMANIA - 15 FEBBRAIO: Thomas Müller, numero 25 del Bayern Monaco, festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il quinto gol durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra FC Bayern Monaco e Arsenal FC, disputata all'Allianz Arena il 15 febbraio 2017 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

Lo scontro finale nelle viscere dello stadio

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Il terzo atto entra nel vivo negli ultimi, interminabili minuti di gioco, quando le lavagnette tattiche saltano e lasciano spazio al puro istinto diNelle viscere dello stadio,deve guardare negli occhi il propriosenza abbassare lo sguardo, per privare il mostro bavarese del suo storicoOgni folata offensiva delminaccia di trasformarsi nel colpo di scena fatale, in un match che terrà il pubblico col fiato sospeso fino al triplice fischio.L'esito della pellicola resta avvolto nel mistero e lascia apertissime le nomination per glidella serata. La statuetta per la Miglior Regia premierà l'impavido coraggio di Mikelo il trasformismo tattico di VincentIl premio per il Miglior Attore Protagonista finirà tra le mani di Viktorchiamato a esorcizzare i demoni, o incoronerà l'insaziabile fame di HarryIl setè pronto, le luci rosse si accendono. Silenzio in sala.