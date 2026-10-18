Il Bayern Monaco ha iniziato la stagione 2026-2027 esattamente come aveva iniziato quella precedente: vincendo e segnando una valanga di gol. Il club allenato da Vincent Kompany è una delle squadre più prolifiche di tutti i tempi, tanto che nelle 3 stagioni ha infranto vari record a proposito delle reti fatte. Nonostante qualche battuta di arresto, 2 pareggi contro Augsburg (3-3) e Schalke 04 (0-0), la macchina infernale del tecnico belga continua a produrre un'ingente quantità di gol: 22 nelle sole 6 partite disputate finora. Numeri secondi solo all'ingiocabile Barcellona di Hansi Flick.

Kane ha distrutto la Bundesliga

Il Bayern Monaco ha vintonella partita di ieri contro il RB Lipsia. Un match che non ha mai avuto storia, considerando il parziale di 3-0 (, Pavlovic e il solito Olise) a fine primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, i bavaresi non hanno voluto gestire e hanno infilato altre 3 reti (ancora 2 da Luis Diaz e 1 di), prima di subire il gol della bandiera al 91' da Maksimovic. Le 6 marcature registrate nella serata di ieri hanno contribuito a consolidare ulteriormente la legacy della punta inglese e del tecnico belga.Harry Kane, autore del quinto gol contro il RB Lipsia, ha avuto un impatto generazionale con il campionato tedesco. Il centravanti della nazionale inglese ha raggiunto lepresenze in Bundesliga, abbellite dall'incredibile cifra digol segnati. Un record assoluto per Kane, che va così a superare ampiamente la media gol di(72 reti in 100 presenze), regina dal 1967. A settembre, la punta ex Spurs aveva già superato Gerd Müller (129 match) come calciatore più veloce a raggiungeremarcature nella storia del campionato (98 presenze).

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 17 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern München, osserva durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e RB Leipzig, disputata all'Allianz Arena il 17 ottobre 2026 a Monaco di Baviera, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Inoltre, c'è un record infranto anche per il Bayern Monaco del tecnico Vincent Kompany. Nessuno aveva mai segnato 18 gol nelle prime 3 partite casalinghe della stagione. Prima del 6-1, ci sono stati il 5-1 allo Stoccarda e il 7-0 all'Union Berlino.