La punta ex Tottenham non vuole smettere di segnare: ogni sua rete diventa storica per la sua eccezionalità
Bayern Monaco, che disastro all'Oktoberfest tra risate e imprevisti
Il Bayern Monaco ha iniziato la stagione 2026-2027 esattamente come aveva iniziato quella precedente: vincendo e segnando una valanga di gol. Il club allenato da Vincent Kompany è una delle squadre più prolifiche di tutti i tempi, tanto che nelle 3 stagioni ha infranto vari record a proposito delle reti fatte. Nonostante qualche battuta di arresto, 2 pareggi contro Augsburg (3-3) e Schalke 04 (0-0), la macchina infernale del tecnico belga continua a produrre un'ingente quantità di gol: 22 nelle sole 6 partite disputate finora. Numeri secondi solo all'ingiocabile Barcellona di Hansi Flick.
Kane ha distrutto la BundesligaHarry Kane, autore del quinto gol contro il RB Lipsia, ha avuto un impatto generazionale con il campionato tedesco. Il centravanti della nazionale inglese ha raggiunto le 100 presenze in Bundesliga, abbellite dall'incredibile cifra di 102 gol segnati. Un record assoluto per Kane, che va così a superare ampiamente la media gol di Konietzka (72 reti in 100 presenze), regina dal 1967. A settembre, la punta ex Spurs aveva già superato Gerd Müller (129 match) come calciatore più veloce a raggiungere quota 100 marcature nella storia del campionato (98 presenze).
Inoltre, c'è un record infranto anche per il Bayern Monaco del tecnico Vincent Kompany. Nessuno aveva mai segnato 18 gol nelle prime 3 partite casalinghe della stagione. Prima del 6-1, ci sono stati il 5-1 allo Stoccarda e il 7-0 all'Union Berlino.
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