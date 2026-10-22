Harry Kane continua a scrivere pagine di storia e, dopo l'ennesima grande prestazione in Champions League, ha trovato anche un testimone d’eccezione pronto a sbilanciarsi sul suo posto nella Hall of Fame del calcio inglese. Nel pareggio per 2-2 tra Bayern Monaco e Arsenal, l’attaccante è stato eletto migliore in campo, firmando un gol e un assist decisivi. Kane ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions League, con un rigore al 61' che ha riportato momentaneamente avanti il Bayern Monaco sull'Arsenal, confermando ancora una volta il suo magic moment.

Un’altra prestazione da record

Con il gol contro i, Harryè a una sola rete dall’eguagliare il record dinella massima competizione europea per club. L'ennesima grande prestazione dell'attaccante inglese arriva a cinque giorni dalla cerimonia del, dove Kane è tra i principali candidati alla vittoria finale.

Dopo aver chiuso lo scorso anno con 73 gol tra club e nazionale, Kane potrebbe diventare il quinto giocatore inglese a vincere il Pallone d’Oro. Favorito dei bookmaker, l’attaccante si è mostrato finora molto discreto sull’argomento, a differenza dei suoi due principali rivali: “Direi semplicemente che la scorsa stagione è stata incredibile, sia a livello personale che collettivo. È stata, di gran lunga, la migliore stagione della mia vita”.

Caricamento post Instagram...

L’elogio di Gerrard per Kane

Mentre da settimane il dibattito si concentra sul, quest’anno particolarmente incerto,ha scelto di aprire una discussione diversa e racchiusa nei confini nazionali. L’ex centrocampista del Liverpool , a TNT Sports dopo la partita, ha detto: “Godiamoci semplicemente questa grandezza, perché è ciò che rappresenta. È probabilmente, e questo è il più grande complimento che posso fargli. Perché, se pensiamo agli immensi giocatori che abbiamo conosciuto, Harry Kane è sicuramente tra questi”.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 SETTEMBRE: L'ex calciatore professionista del Liverpool Steven Gerrard parla alla stampa prima della partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Liverpool FC e Atlético de Madrid ad Anfield il 09 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Kane, i numeri di una carriera incredibile

A 33 anni,condivide con Peter Shilton il record di presenze con la maglia dei Tre Leoni (125) ed è ilcon 91 gol. Ha vinto laed è stato, ma non ha ancora conquistato un titolo con la nazionale nonostante due finali europee raggiunte (2020 e 2024) e il terzo posto ai Mondiali del 2026.

Protagonista per oltre un decennio al Tottenham, dove è stato per tre volte capocannoniere di Premier League, Kane ha dovuto attendere fino al 2025 per conquistare il primo trofeo della carriera, la Bundesliga con il Bayern Monaco. Da allora, concludendo le ultime tre stagioni come capocannoniere del campionato tedesco, ha aggiunto al proprio palmarès un'altra Bundesliga nel 2026, una Coppa di Germania e due Supercoppe di Germania, nel 2025 e nel 2026.