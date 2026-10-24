La “troppa sportività” del giovane argentino si è trasformata in un momento amaro per lui durante l'ultima partita del Peñarol.
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Quello che sembrava un semplice gesto di fair play si è trasformato in una situazione spiacevole per Leonel Jaime, giovane argentino classe 2006 del Peñarol, durante la sfida contro la Juventud de Las Piedras.
Il centrocampista in prestito dal River Plate ha deciso di interrompere un’azione di gioco per permettere a un avversario a terra di ricevere le cure mediche, ma il suo comportamento ha provocato reazioni inattese da parte del pubblico e dei compagni, contrariati per aver rinunciato a una potenziale occasione offensiva. Le immagini della partita lo hanno poi mostrato in lacrime in mezzo al campo, visibilmente scosso dalla reazione ricevuta.
Il gesto di fair play e le lacrime di Leonel JaimeIntorno al trentesimo minuto del primo tempo, il giovante argentino ha ricevuto un passaggio sulla trequarti avversaria dal difensore Ignacio Alegre, il quale, pochi istanti prima, era intervenuto duramente per contrastare l'avversario. Accortosi dell'avversario a terra, Jaime ha scelto di fermare il gioco e mettere la palla fuori per consentirgli di ricevere le cure mediche
Il gesto, tuttavia, non è stato accolto positivamente né dai tifosi, che hanno fischiato dagli spalti, né dai suoi stessi compagni di squadra, contrariati per aver interrotto un’azione che poteva trasformarsi in una promettente occasione da gol.
La reazione ricevuta ha profondamente scosso Jaime, che, inquadrato dalle telecamere, non è riuscito a trattenere le lacrime in campo, vivendo così un finale amaro in una sfida tra Peñarol e Juventud de Las Piedras conclusasi sullo 0-0.
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