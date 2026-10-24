Quello che sembrava un semplice gesto di fair play si è trasformato in una situazione spiacevole per Leonel Jaime, giovane argentino classe 2006 del Peñarol, durante la sfida contro la Juventud de Las Piedras.

Il centrocampista in prestito dal River Plate ha deciso di interrompere un’azione di gioco per permettere a un avversario a terra di ricevere le cure mediche, ma il suo comportamento ha provocato reazioni inattese da parte del pubblico e dei compagni, contrariati per aver rinunciato a una potenziale occasione offensiva. Le immagini della partita lo hanno poi mostrato in lacrime in mezzo al campo, visibilmente scosso dalla reazione ricevuta.

Il gesto di fair play e le lacrime di Leonel Jaime

ha ricevuto un passaggio sulla trequarti avversaria dal difensore Ignacio Alegre

, il quale, pochi istanti prima, era intervenuto duramente per contrastare l'avversario. Accortosi dell'avversario a terra, Jaime ha scelto di fermare il gioco e mettere la palla fuori per consentirgli di ricevere le cure mediche

Intorno al trentesimo minuto del primo tempo, il giovante argentino

Il gesto, tuttavia, non è stato accolto positivamente né dai tifosi, che hanno fischiato dagli spalti, né dai suoi stessi compagni di squadra, contrariati per aver interrotto un’azione che poteva trasformarsi in una promettente occasione da gol.

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? pic.twitter.com/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

Anche, attaccante esperto del Peñarol, si è avvicinato al giovane argentino rivolgendogli alcune. La reazione del compagno ha contribuito ad aumentare il peso di un momento già difficile per Jaime, che si è ritrovato al centro delle critiche nonostante avesse agito con buone intenzioni.

CORDOBA, ARGENTINA - 24 OTTOBRE: Alejo Osella, dell'Independiente Rivadavia, e Cristian Jaime, del River Plate, contendono il pallone durante la semifinale della Copa Argentina 2025 tra Independiente Rivadavia e River Plate, disputata il 24 ottobre 2025 allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, in Argentina. (Foto di Hernan Cortez/Getty Images)

La reazione ricevuta ha profondamente scosso Jaime, che, inquadrato dalle telecamere, non è riuscito a trattenere le lacrime in campo, vivendo così un finale amaro in una sfida tra Peñarol e Juventud de Las Piedras conclusasi sullo 0-0.