Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid non si gioca soltanto in campo. Anche ciò che succede intorno alla partita è diventato parte dello spettacolo, e la collaborazione tra Barcellona e Spotify ne è ormai un esempio evidente. Per la sfida del 25 ottobre, i blaugrana indosseranno una maglia speciale con il logo GOLF, legato al marchio GOLF WANG fondato da Tyler, The Creator. Non è la prima volta che il club catalano cambia il logo sulla propria divisa per una grande occasione, ma questa edizione ha qualcosa di diverso: per la prima volta, l'artista coinvolto ha avuto piena libertà creativa sull'intero progetto.

Tyler, The Creator mette la sua firma sulla maglia del Barcellona per il Clasico

La prima cosa che salta all'occhio è il logo, che prende il posto di quello di Spotify sul davanti della maglia. La divisa da partita resta piuttosto fedele al modello tradizionale del Barcellona, ma è tutto quello che le gira intorno a raccontare meglio il mondo di Tyler, The Creator.

Il rapper americano, che negli anni si è fatto conoscere anche come produttore, designer e figura di riferimento nella moda, ha potuto lavorare liberamente all'identità visiva della collezione e al video promozionale. Una novità importante per una collaborazione che, fino a oggi, aveva coinvolto soprattutto grandi nomi della musica attraverso la presenza dei loro loghi sulla divisa.

PARIGI, FRANCIA – 23 GENNAIO: Tyler, The Creator e Pharrell Williams (da sinistra a destra) partecipano alla sfilata della collezione Kenzo Autunno/Inverno 2022-2023, nell'ambito della Settimana della Moda di Parigi, il 23 gennaio 2022 a Parigi, Francia. (Foto di Victor Boyko/Getty Images per Kenzo).

Chi conosce GOLF WANG ritroverà facilmente lo stile di Tyler: colori vivaci, richiami vintage e un modo di giocare con la moda senza prendersi troppo sul serio. La collezione comprende giacche, felpe, magliette, tute e accessori, con proposte che vanno ben oltre il classico abbigliamento da tifoso. L'idea è semplice: creare capi che si possano indossare allo stadio, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Da Drake ai Rolling Stones: una collaborazione che si rinnova

Il rapporto tra Spotify e Barcellona ha preso forma nella stagione 2022-2023 e, da allora, le maglie speciali per il Clásico sono diventate un appuntamento atteso. Ogni volta c'è una domanda che incuriosisce i tifosi: quale artista comparirà sulla prossima divisa?

Nel corso delle precedenti edizioni sono passati nomi come Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Ed Sheeran, Travis Scott e Olivia Rodrigo. Artisti molto diversi tra loro, accomunati dalla capacità di raggiungere un pubblico internazionale. Per il Barcellona, queste collaborazioni rappresentano un modo per avvicinare al club anche persone che magari non seguono abitualmente il calcio.

La scelta di Tyler, The Creator segna però un passaggio ulteriore. Non si tratta soltanto di mettere un logo diverso sulla maglia: l'artista ha contribuito a costruire un progetto più ampio, fatto di abbigliamento, comunicazione e iniziative dedicate ai fan. Anche il video di lancio porta la sua impronta, con uno stile ironico e volutamente sopra le righe.

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È proprio questo il punto di forza dell'operazione.. La maglia resta quella del Barcellona, ma assume un significato diverso per chi segue Tyler e il suo universo creativo.