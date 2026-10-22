Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona rimane la più grande rivalità del calcio spagnolo, ma da anni non si gioca soltanto sul terreno di gioco. In vista della sfida di campionato in programma domenica 25 ottobre al Camp Nou, continua a tenere banco anche la frattura istituzionale tra le due società. Come riportato dal Mundo Deportivo, Florentino Perez non accompagnerà la sua squadra a Barcellona e non incontrerà Joan Laporta prima della partita, nel consueto pranzo tra le dirigenze. La tensione tra i due club resta alta, divisi soprattutto dalle conseguenze del caso Negreira.

L'assenza di Florentino Perez al Clasico e il caso Negreira al centro della rottura

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L'assenza del presidente madridista impedirà il tradizionale incontro tra i vertici delle due squadre alla vigilia della partita. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, la distanza tra le due società si è consolidata negli ultimi anni e continua a condizionare i rapporti tra i rispettivi presidenti. La mancata presenza di Perez al Camp Nou si inserisce in un quadro già segnato dall'assenza di occasioni di confronto istituzionale tra i due club., la vicenda legata ai pagamenti effettuati dal Barcellona a società riconducibili a José Marìa Enrìquez Negreira, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli arbitri spagnoli. Il Real Madrid ha assunto una posizione particolarmente dura nella vicenda, intervenendo nel procedimento giudiziario come parte accusatrice. Una scelta che ha contribuito ad accentuare le distanze con la dirigenza blaugrana., negli ultimi giorni,, confermando quanto il confronto tra le due società si sia spostato dal campo al piano istituzionale.

Real Madrid CF - FC Barcelona - LaLiga EA Sports

MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, e Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ​​osservano prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona allo stadio Santiago Bernabéu, il 26 ottobre 2025 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Quella di Florentino Perez non è una decisione senza precedenti. Il presidente del Real Madrid, manca da diverse stagioni alle partite disputate dal Barcellona in casa e anche in occasione del precedente Clasico in Catalogna il club blancos era stato rappresentato in tribuna dal presidente onorario Pirri. Per la sfida di domenica resta comunque attesa la presenza di almeno un rappresentante della dirigenza madridista, anche se la composizione definitiva dell'autorità presenti non risulta completamente confermata. L'assenza Di Perez, dunque, aggiunge un elemento di tensione ad una rivalità che continua ad essere accompagnata da contrasti anche fuori dal rettangolo di gioco. Domenica l'attenzione sarà inevitabilmente concentrata sui novanta minuti e sulla sfida sportiva tra i blaugrana e blancos. Sul piano istituzionale, invece, il confronto tra i due club resta congelato: nessuna stretta di mano tra i due presidenti e nessun pranzo ufficiale, in un clima che continua a riflettere le profonde divergenze degli ultimi anni.