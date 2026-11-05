Il presidente del Lille, Olivier Létang, dovrà fare i conti con una pesante sanzione disciplinare dopo le polemiche nate al termine della partita contro il Paris Saint-Germain dello scorso 28 agosto. Il dirigente francese aveva contestato duramente alcune decisioni arbitrali, manifestando il proprio disappunto anche attraverso una serie di comunicazioni indirizzate ai vertici del settore arbitrale e agli organismi calcistici francesi.

Dopo una prima decisione della commissione disciplinare, che aveva stabilito un'ammenda di 20.000 euro, il caso è tornato al centro dell'attenzione in seguito al ricorso presentato dalla Federazione.

La sanzione a Létang dopo le polemiche con gli arbitri

La vicenda ha avuto origine dal pareggio per 2-2 tra Lille e PSG del 28 agosto, al termine del quale, soffermandosi soprattutto sulla gestione del recupero da parte di, dopo che i parigini avevano trovato il gol del pareggio proprio nei minuti finali.

Il presidente del LOSC aveva poi proseguito le proprie proteste attraverso alcune e-mail indirizzate ad Antony Gautier, direttore nazionale dell'arbitraggio, coinvolgendo anche i vertici della Federazione e della Lega francese.

LILLA, FRANCIA - 8 SETTEMBRE: I giocatori del LOSC Lille posano per una foto di squadra prima della partita della prima giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra LOSC Lille e Real Betis Balompié, allo Stade Pierre Mauroy, l'8 settembre 2026 a Lilla, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

In un primo momento, la commissione disciplinare della LFP aveva inflitto a Létang una multa di 20.000 euro, senza prevedere la sospensione, ma la Federazione francese aveva giudicato la sanzione troppo lieve e presentato ricorso per chiedere una nuova valutazione del comportamento del dirigente. Secondo quanto riportato da L'Équipe, la commissione d'appello ha quindi deciso di inasprire il provvedimento, stabilendo sei mesi di sospensione complessivi, di cui quattro effettivi e due con la condizionale, oltre al mantenimento dell'ammenda economica.

SIX MOIS DONT DEUX AVEC SURSIS POUR OLIVIER LETANG ! 🤯



Selon @lequipe, Olivier Létang a été suspendu six mois de toute fonction officielle, dont deux avec sursis, par la FFF après son appel. Cette sanction intervient dans le cadre de ses plaintes après #LOSCPSG envers… pic.twitter.com/VQ1yLFaoVB — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) November 5, 2026

Tra gli elementi presi in considerazione ci sarebbe anche la recidiva di Létang, già sospeso nel gennaio 2026 dopo aver contestato duramente l'operato dello stesso arbitro Éric Wattellier durante la partita contro il Rennes. Il Lille intanto ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso, ritenendo eccessiva la sanzione inflitta al proprio presidente e contestandone la severità.