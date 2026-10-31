Quarant'anni e non sentirli: Olivier Giroud continua a dimostrare che talento e istinto sotto porta possono fare la differenza anche quando il tempo passa. Nel derby del Nord tra Lille e Lens, l'attaccante francese ex Milan si prende la scena con una rete all'86esimo, regalando ai suoi una vittoria pesantissima quanto importante, considerando il significato della partita. In campionato, grazie a questa vittoria, il Lille rimane cosi al secondo posto e in scia del Paris Saint-Germain, che ha vinto 5-1 contro il Le Havre.

Giroud, l'uomo della provvidenza

Ci sono partite che hanno bisogno di un protagonista capace di cambiare tutto in pochi istanti, alè bastato guardare verso la propria panchina per trovare la. Il quarantenne, entrato al minuto 73 della ripresa, ha impiegato appena tredici minuti per lasciare il segno nel derby francese del Nord, contro il Lens.

All'86esimo, sulla conclusione dalla distanza del compagno Bentaleb respinta dal portiere avversario, Giroud si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e con una ribattuta vincente ha fatto esplodere la Decathlon Arena, consegnando ai suoi tre punti fondamentali. Un gol che racconta perfettamente le qualità dell'attaccante francese: senso della posizione, lucidità sotto porta e istinto. Caratteristiche che non sembrano risentire minimamente dei suoi quarant'anni.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Olivier Giroud del LOSC Lille cammina in campo prima della partita di UEFA Europa League 2025/26 di finale tra Aston Villa FC e Lille OSC al Villa Park il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Lille, una partita complicata risolta dall'esperienza

Prima del guizzo decisivo, il Lille aveva costruitosenza riuscire a superare il portiere del Lens: Ethan Mbappé e Diaoune avevano più volte impensierito la retroguardia ospite, trovando però un portiere particolarmente ispirato. Anche unaaveva negato ai padroni di casa la gioia del vantaggio. Il Lens, invece, aveva provato a rispondere con la compattezza, sfruttando i contropiedi, con Thauvin fermato da un ottimo Ozer, portiere del Lille: una gara, insomma, nella quale la differenza è arrivata proprio grazie alla capacità di Giroud diun pallone sporco in area, da vero rapace d'area. Ilconquista cosi il derby per 1-0 e sale momentaneamente al secondo posto con 18 punti, ma la copertina è tutta per il 'giovanotto', capace di essere ancoraalla veneranda età di quarant'anni.