Classe, esperienza e fiuto gol non conoscono età: Olivier Giroud entra a partita in corso e decide il derby tra Lille e Lens con un gol all'86esimo
Giroud eroe del Derby del Nord! La festa con i tifosi del Lille per il gol-vittoria
Quarant'anni e non sentirli: Olivier Giroud continua a dimostrare che talento e istinto sotto porta possono fare la differenza anche quando il tempo passa. Nel derby del Nord tra Lille e Lens, l'attaccante francese ex Milan si prende la scena con una rete all'86esimo, regalando ai suoi una vittoria pesantissima quanto importante, considerando il significato della partita. In campionato, grazie a questa vittoria, il Lille rimane cosi al secondo posto e in scia del Paris Saint-Germain, che ha vinto 5-1 contro il Le Havre.
Giroud, l'uomo della provvidenzaCi sono partite che hanno bisogno di un protagonista capace di cambiare tutto in pochi istanti, al Lille è bastato guardare verso la propria panchina per trovare la soluzione. Il quarantenne Olivier Giroud, entrato al minuto 73 della ripresa, ha impiegato appena tredici minuti per lasciare il segno nel derby francese del Nord, contro il Lens.
All'86esimo, sulla conclusione dalla distanza del compagno Bentaleb respinta dal portiere avversario, Giroud si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e con una ribattuta vincente ha fatto esplodere la Decathlon Arena, consegnando ai suoi tre punti fondamentali. Un gol che racconta perfettamente le qualità dell'attaccante francese: senso della posizione, lucidità sotto porta e istinto. Caratteristiche che non sembrano risentire minimamente dei suoi quarant'anni.
Lille, una partita complicata risolta dall'esperienzaPrima del guizzo decisivo, il Lille aveva costruito numerose occasioni senza riuscire a superare il portiere del Lens: Ethan Mbappé e Diaoune avevano più volte impensierito la retroguardia ospite, trovando però un portiere particolarmente ispirato. Anche una traversa aveva negato ai padroni di casa la gioia del vantaggio. Il Lens, invece, aveva provato a rispondere con la compattezza, sfruttando i contropiedi, con Thauvin fermato da un ottimo Ozer, portiere del Lille: una gara combattuta, insomma, nella quale la differenza è arrivata proprio grazie alla capacità di Giroud di sfruttare un pallone sporco in area, da vero rapace d'area. Il Lille conquista cosi il derby per 1-0 e sale momentaneamente al secondo posto con 18 punti, ma la copertina è tutta per il 'giovanotto' Giroud, capace di essere ancora decisivo alla veneranda età di quarant'anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA