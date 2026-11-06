Il classe 2009, difensore centrale cresciuto nello Sporting de Gijon, si lega ai Blancos per 4 anni
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Alejandro Castano potrà continuare a coltivare il suo sogno: vestire la maglia blanca del Real Madrid. Dopo esser cresciuto nello Sporting de Gijon, diventata casa sua per 5 anni, è stato il Villarreal a credere per primo in lui. Adesso, la sua carriera fa tappa a Madrid e il Real spera di aver trovato il profilo perfetto per garantirsi un futuro di successo.
Real Madrid, Castano "blanco" fino al 2030Nato ad Aviles, Alejandro Castano è un classe 2009. È considerato un difensore centrale molto promettente e il Real Madrid ha preferito non far scappare un possibile talento del futuro. Le pregresse esperienze spagnole sono state più che sufficienti per convincere i Blancos a puntare sul giovanissimo calciatore. In base a quanto riferisce AS, Castano "Non ha tentennato" nel siglare un lungo contratto la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2030.
Si racconta di lui sia tifoso del Madrid sostanzialmente da quando è nato. Lui stesso ha detto: "Avevo la maglia di molti calciatori e la Madrid Card". In occasione del suo compleanno, ricevette gli auguri e i saluti da due mostri sacri che hanno fatto la storia del club madrileno vincendo tutto e dominando in Europa: Sergio Ramos e Marcelo.
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