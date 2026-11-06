Il classe 2009, difensore centrale cresciuto nello Sporting de Gijon, si lega ai Blancos per 4 anni

Francesco Lovino
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Alejandro Castano potrà continuare a coltivare il suo sogno: vestire la maglia blanca del Real Madrid. Dopo esser cresciuto nello Sporting de Gijon, diventata casa sua per 5 anni, è stato il Villarreal a credere per primo in lui. Adesso, la sua carriera fa tappa a Madrid e il Real spera di aver trovato il profilo perfetto per garantirsi un futuro di successo.

Real Madrid, Castano "blanco" fino al 2030

Nato ad Aviles, Alejandro Castano è un classe 2009. È considerato un difensore centrale molto promettente e il Real Madrid ha preferito non far scappare un possibile talento del futuro. Le pregresse esperienze spagnole sono state più che sufficienti per convincere i Blancos a puntare sul giovanissimo calciatore. In base a quanto riferisce AS, Castano "Non ha tentennato" nel siglare un lungo contratto la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2030.
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Si racconta di lui sia tifoso del Madrid sostanzialmente da quando è nato. Lui stesso ha detto: "Avevo la maglia di molti calciatori e la Madrid Card". In occasione del suo compleanno, ricevette gli auguri e i saluti da due mostri sacri che hanno fatto la storia del club madrileno vincendo tutto e dominando in Europa: Sergio Ramos e Marcelo.

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Proprio come il primo, Castano gioca in difesa ed è di nazionalità spagnola. Chissà che non possa provare a ripercorrerne le orme. Il Real Madrid potrebbe aver trovato il proprio difensore e, magari, lo si potrà presto veder indossare la casacca della prima squadra. La competizione nella rosa allenata da Jose Mourinho è piuttosto nota e elevata, ma il portoghese ha dimostrato di avere coraggio nel puntare su un giocatore, indipendentemente dalla tenera età. Si pensi all'ex Juventus Dean Huijsen, difensore centrale proprio come Alejandro Castano.

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