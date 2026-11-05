Il tecnico esalta la mentalità dei suoi giocatori, elogia la squadra greca e dedica parole speciali a Rafael Nadal.
Mbappé si rilassa in bici ma è polemica: Mourinho l'aveva vietata
Il Real Madrid lo ha fatto ancora: dopo la grande rimonta contro la Roma, battuta 4-3, gli uomini di Josè Mourinho sono riusciti a ribaltare un'altra partita complicata e superare l'Aek Atene con il risultato di 3-2. I Blancos hanno sofferto per gran parte della gara, ma sono riusciti a trovare il gol vittoria grazie ad un tiro da fuori del solito Federico Valverde allo scadere. Attualmente gli spagnoli si trovano al secondo posto nel girone di Champions League con 12 punti conquistati. Nel post match è intervenuto il tecnico portoghese che ha parlato della determinazione dei suoi, ha elogiato la squadra avversaria e ha dedicato parole nei confronti di Rafael Nadal.
L'elogio di Mourinho alla sua squadra e agli avversariIl tecnico portoghese ha iniziato la sua conferenza stampa post-gara elogiando gli avversari. Per Josè Mourinho i greci meritavano qualcosa in più: "Come prima cosa voglio fare i complimenti a loro, sono una squadra magnifica. Hanno il pubblico che li sostiene in qualsiasi momento: hanno un modo di giocare meraviglioso. Noi abbiamo saputo soffrire. Avete visto la prestazione di Jovic? Ha fatto una gara importantissima, non era semplice vincere su questo campo. Siamo davvero felici".
Inoltre, l'ex tecnico del Manchester United ha voluto spiegare l'andamento del Real Madrid in Champions League: "Certamente vorrei vincere tutte le partite come quella contro il Racing Santander: ma trionfare in queste gare ti da un'emozione unica. Solo noi siamo in grado di poter vincere queste partite all'ultimo respiro. Qualcuno la chiamerà fortuna? Io dico che i miei ragazzi sono sempre motivati e determinati e non lasciano nulla al caso. Sono davvero fantastici".
Caricamento post Instagram...
Dai cambi tattici alle parole verso NadalDurante il suo intervento, lo Special One ha sottolineato la scelta di aumentare il peso dell'attacco e di variare modulo: "Eravamo sul risultato di parità: ho deciso di fare entrare Espì così da avere più peso in attacco e ho allargato ancora di più i due esterni. Sentivo che qualcosa potesse cambiare, ma anche i miei ragazzi in campo volevano rimontare la gara. Tutti hanno un grande coraggio. Sono molto fortunato ad avere una squadra del genere".
Infine, ha rivolto alcune parole nei confronti dell'ex tennista Rafael Nadal. Lo spagnolo entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid: "Sono davvero felice per questa notizia. Rafael è una grande persona e un tifoso del Real. Sono sicuro che farà bene anche in queste vesti: sono molto contento per lui e per la mia società che ha scelto una persona del suo calibro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA