Il Real Madrid lo ha fatto ancora: dopo la grande rimonta contro la Roma, battuta 4-3, gli uomini di Josè Mourinho sono riusciti a ribaltare un'altra partita complicata e superare l'Aek Atene con il risultato di 3-2. I Blancos hanno sofferto per gran parte della gara, ma sono riusciti a trovare il gol vittoria grazie ad un tiro da fuori del solito Federico Valverde allo scadere. Attualmente gli spagnoli si trovano al secondo posto nel girone di Champions League con 12 punti conquistati. Nel post match è intervenuto il tecnico portoghese che ha parlato della determinazione dei suoi, ha elogiato la squadra avversaria e ha dedicato parole nei confronti di Rafael Nadal.

L'elogio di Mourinho alla sua squadra e agli avversari

Il tecnico portoghese ha iniziato la sua conferenza stampa post-gara elogiando gli avversari. Per Josè Mourinho i greci meritavano qualcosa in più: ". Hanno il pubblico che li sostiene in qualsiasi momento: hanno un modo di giocare meraviglioso. Noi abbiamo saputo soffrire. Avete visto la prestazione di Jovic? Ha fatto una gara importantissima, non era semplice vincere su questo campo.".

ATENE, GRECIA - 4 NOVEMBRE: Federico Valverde del Real Madrid festeggia con i compagni il terzo gol della sua squadra durante la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra AEK Atene e Real Madrid CF all'AEK Arena il 4 novembre 2026 ad Atene, in Grecia. (Foto di Milos Bicanski/Getty Images)

Inoltre, l'ex tecnico del Manchester United ha voluto spiegare l'andamento del Real Madrid in Champions League: "Certamente vorrei vincere tutte le partite come quella contro il Racing Santander: ma trionfare in queste gare ti da un'emozione unica. Solo noi siamo in grado di poter vincere queste partite all'ultimo respiro. Qualcuno la chiamerà fortuna? Io dico che i miei ragazzi sono sempre motivati e determinati e non lasciano nulla al caso. Sono davvero fantastici".

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Dai cambi tattici alle parole verso Nadal

Durante il suo intervento, lo Special One ha sottolineato la scelta di aumentare il peso dell'attacco e di variare modulo: "Eravamo sul risultato di parità: ho deciso di fare entrarecosì da avere più peso in attacco e ho allargato ancora di più i due esterni.. Tutti hanno un grande coraggio. Sono molto fortunato ad avere una squadra del genere".

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Rafael Nadal, ex tennista spagnolo, sugli spalti prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo stadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Infine, ha rivolto alcune parole nei confronti dell'ex tennista Rafael Nadal. Lo spagnolo entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione del Real Madrid: "Sono davvero felice per questa notizia. Rafael è una grande persona e un tifoso del Real. Sono sicuro che farà bene anche in queste vesti: sono molto contento per lui e per la mia società che ha scelto una persona del suo calibro".