Il mondo del calcio spagnolo si stringe attorno a Cristina Chao Barba, calciatrice della prima squadra femminile del CD Leganés, colpita da un grave lutto familiare. La madre della giocatrice, Antonia Barba Soler, è infatti tra le vittime del drammatico incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo. La donna viaggiava a bordo di uno dei treni coinvolti nello scontro insieme al marito, padre della calciatrice, rimasto ferito e attualmente ricoverato in ospedale, mentre la società madrilena ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla giocatrice e ai suoi familiari.

Il messaggio del Leganés a Cristina Chao: "Siamo con voi"

La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club attraverso una nota pubblicata sui propri canali social, nella quale il Leganés ha voluto manifestare tutta la propria vicinanza a Cristina e alla sua famiglia: "Tutto il CD Leganés vuole mandare il proprio affetto e il proprio sostegno alla nostra giocatrice della prima squadra femminile, Cristina Chao Barba, e a tutta la sua famiglia dopo la morte della madre nel tragico incidente ferroviario".

LOS YÉBENES, SPAGNA - 28 OTTOBRE: Gli operatori dei soccorsi si riuniscono nei pressi del luogo di un incidente ferroviario, il 28 ottobre 2026, vicino a Los Yébenes, a Toledo, in Spagna. Secondo le prime informazioni, almeno 64 persone hanno perso la vita in seguito alla collisione tra un treno ad alta velocità della Renfe e un convoglio della compagnia Iryo, avvenuta all'altezza del chilometro 118, tra le località di Mora, Orgaz e Urda, nella provincia di Toledo. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

La società ha rivolto un pensiero anche al padre della calciatrice, attualmente ricoverato e impegnato nel percorso di recupero dalle ferite riportate nell'incidente: "Desideriamo inoltre inviare i nostri migliori auguri al padre, che è tuttora ricoverato in ospedale per riprendersi dalle ferite riportate. Ci auguriamo sinceramente che guarisca completamente al più presto".

Todo el C.D. Leganés quiere mandar su cariño y su apoyo a nuestra jugadora del primer equipo femenino, Cristina Chao Barba, y a toda su familia tras el fallecimiento de su madre en el trágico accidente de tren.



En estos momentos tan difíciles, queremos estar especialmente cerca… pic.twitter.com/Zn8gjE5LkT — C.D. Leganés Femenino (@CDLeganes_Fem) October 30, 2026

Il Leganés ha infine voluto dimostrare concretamente la propria vicinanza a Cristina e alla sua famiglia, annunciando un gesto di solidarietà in loro sostegno: "Questo fine settimana, tutte le nostre squadre faranno un minuto di silenzio prima delle partite in segno di affetto, rispetto e sostegno alla famiglia. Un tributo simile si terrà anche il 7 novembre allo stadio Ontime Butarque. Cristina, siamo con te. Un grande abbraccio e tutto il nostro affetto a tutta la famiglia".